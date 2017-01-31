О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.258472.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.258472.html
Также: Право, Политзеки, Спецслужбы, Свобода слова, Общество, Россия, СМИ, Политика

новость В 2016 году по делам о терроризме осуждено вдвое больше людей, чем в 2015-м

31.01.2017
Судебный департамент при Верховном суде. Фото: "Яндекс-карты"
Судебный департамент при Верховном суде. Фото: "Яндекс-карты"
Реклама

Число людей, осужденных в 2016 году в России по "террористическим" статьям УК, почти вдвое превышает соответствующий показатель 2015-го. Это следует из статистики, опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде. Если в 2015 году по делам о терроризме осудили 110 человек, то в прошлом году - 210.

При этом из 210 осужденных лишь 28 были объявлены виновными собственно в теракте (статья 205 УК). Остальным 182 вынесли приговоры по статьям 205.1 (содействие терроризму), 205.2 (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание), 205.3 (обучение терроризму), 205.4 (организация террористического сообщества или участие в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации или участие в такой организации), а также 206 УК (захват заложника).

В 2015 году по статье 205 кодекса были осуждены 23 человека (на 21,7 процента меньше, чем в 2016-м), а по остальным "террористическим" статьям - 87 (меньше в два с лишним раза).

Не столь значительным оказался рост числа приговоров по "экстремистским" статьям УК: 280 (публичные призывы к экстремизму), 280.1 (публичные призывы к сепаратизму), 282 (возбуждение ненависти либо вражды), 282.1 (организация экстремистского сообщества или участие в нем), 282.2 (организация деятельности экстремистской организации или участие в такой организации), 282.3 (финансирование экстремизма). Если в 2015 году по этим статьям осудили 544 человека, то в 2016-м - 661, или на 21,5 процента больше.

Всего же в России в 2016 году были осуждены 772 920 человек, что на 1 процент больше показателя предыдущего года (762 556). Из них в особом порядке осудили 548 666 человек - также на 1 процент больше, чем годом раньше (545 203).

Между тем число оправданы судами в прошлом году были 3739 человек. В 2015-м этот показатель был почти на четверть выше - 4658.

Оставить комментарий Обсудить
31.01.2017

новость Новости по теме
05.05.2016 В России за пять лет втрое выросло число осужденных за экстремизм →
11.04.2016 Число осужденных по "экстремистским" статьям УК в 2015 году выросло на треть →
14.09.2015 64 процента уголовных дел в 2014 году были рассмотрены в особом порядке →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Вдова: Болотова отравили
Валерий Болотов. Кадр с YouTube
статья Авдеевка: хроника катастрофы
Авдеевка. Фото: УНИАН
статья ЧК, евреи и антисемиты
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru
в блоге Культ мундира
383
статья Сами вы расисты
РЕКЛАМА
Loading...
новость Слухи о болезни Асада
Башар Асад. Фото: sana.sy
статья Трамп против мусульман
Владимир Абаринов
новость 1160 детей, убитых Россией
Кассетные бомбы на российском самолете, авиабаза Хмеймим. Кадр RT
в блоге Чайка и сын
383
статья Звонок друг другу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Справорос Михеев в розыске
Олег Михеев. Фото с личного сайта
новость Трамп уволил и.о. министра юстиции
Дональд Трамп. Фото: theodysseyonline.com
статья Майдан за Курбединова: ВИДЕО
На акции "Беззащитные защитники": "задержание" крымского татарина. Кадр Граней.Ру
новость Хакеры отдельно, "шпионы" отдельно
Сергей Михайлов (слева) и Дмитрий Докучаев
в блоге Разговор влюбленных
383
в блоге Доброе пророчество Киселева
383
новость Минфин хочет девальвировать рубль
Деньги. Фото: Грани.Ру
новость Коммуниста возмутили картины
Фрагмент картины Александра Света "Медосмотр"
новость Чайка рассказал о сыновьях
Юрий Чайка. Фото с сайта pravoirk.ru
новость К Навальному пришли приставы
Алексей Навальный и судебный пристав. Фото Киры Ярмыш