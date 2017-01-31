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Число людей, осужденных в 2016 году в России по "террористическим" статьям УК, почти вдвое превышает соответствующий показатель 2015-го. Это следует из статистики, опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде. Если в 2015 году по делам о терроризме осудили 110 человек, то в прошлом году - 210.

При этом из 210 осужденных лишь 28 были объявлены виновными собственно в теракте (статья 205 УК). Остальным 182 вынесли приговоры по статьям 205.1 (содействие терроризму), 205.2 (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание), 205.3 (обучение терроризму), 205.4 (организация террористического сообщества или участие в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации или участие в такой организации), а также 206 УК (захват заложника).

В 2015 году по статье 205 кодекса были осуждены 23 человека (на 21,7 процента меньше, чем в 2016-м), а по остальным "террористическим" статьям - 87 (меньше в два с лишним раза).

Не столь значительным оказался рост числа приговоров по "экстремистским" статьям УК: 280 (публичные призывы к экстремизму), 280.1 (публичные призывы к сепаратизму), 282 (возбуждение ненависти либо вражды), 282.1 (организация экстремистского сообщества или участие в нем), 282.2 (организация деятельности экстремистской организации или участие в такой организации), 282.3 (финансирование экстремизма). Если в 2015 году по этим статьям осудили 544 человека, то в 2016-м - 661, или на 21,5 процента больше.

Всего же в России в 2016 году были осуждены 772 920 человек, что на 1 процент больше показателя предыдущего года (762 556). Из них в особом порядке осудили 548 666 человек - также на 1 процент больше, чем годом раньше (545 203).

Между тем число оправданы судами в прошлом году были 3739 человек. В 2015-м этот показатель был почти на четверть выше - 4658.