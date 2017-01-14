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новость Чтобы страховка не подвела

ФОМ: Три четверти россиян довольны страхом в мире перед Россией
14.01.2017
Картина Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия". Фото: ixtc.org
Картина Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия". Фото: ixtc.org
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383
Пара фраз 24.03.2015
в блоге Россия платит за страх

Большинство россиян считают, что в мире России боятся, и уверены в том, что это хорошо. Такие данные по итогам социологического опроса приводит фонд "Общественное мнение", сообщает Интерфакс.

85 процентов опрошенных ФОМ россиян заявили, что в мире боятся Россию. Три четверти уверены, что это хорошо. Одновременно 48 процентов участников опроса выразили мнение, что к России в мире относятся хорошо, 42 придерживаются противоположной точки зрения.

Больше двух третей респондентов также уверены в том, что влияние России в последние годы растет. Связывают они это с ростом военной мощи (14 процентов), правильной внешней политикой (11), заслугой президента (7). 19 процентов отвтили, что роль России в мире снижается.

35 процентов видят улучшение в отношении к России в мире, 31 - ухудшение, четверть опрошенных считаетт, что оно остается неизменным. Между тем каждый второй полагает, что отношение к России в мире в целом необъективное. 36 процентов так не считают.

58 процентов россиян заявили, что живут в богатой стране, но треть опрошенных с ними не согласилась. 65 респондентов считают Россию развитым и передовым государством.

70 процентов участников опроса назвали Россию свободной страной. Противоположного мнения придерживаются 22 процента.

Опрос был проведен 24-25 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах.

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14.01.2017
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Спросил ВЦИОМ у матерей

Илья Мильштейн, 24.06.2016

Просто вот так в лоб соотечественников еще вроде не спрашивали. Дескать, если завтра не трактористы с шахтерами, не ерофеевы с александровыми, худо-бедно обученные своему ремеслу, а ваши родные дети пойдут громить собирательных хохлов и умирать - вы как к этому отнесетесь?

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