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Федеральная антимонопольная служба проводит проверку в московском офисе Lenovo в связи с антикартельным расследованием в отношении госзакупок компьютеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления ведомства по борьбе с картелями Андрея Тенишева.

"Большое антикартельное расследование о поставках компьютерной техники для государственных нужд", - сказал Тенишев о причинах визита сотрудников ФАС в офис китайской компании. Он отметил, что ведомство проводит проверку и других иностранных и российских компаний. Конкретные названия Тенишев не упомянул, но подчеркнул, что "это известные и большие компании".

"Lenovo препятствует проведению проверки, видимо есть что скрывать", - сказал представитель ФАС.

"Никто не задержан, никого не допрашивают, просто пришли люди из ФАС в рамках проверки поступившего заявления", - заявил представитель российского офиса Lenovo. Об авторе заявления и его содержании он ничего не сообщил.

12 октября "Ведомости" сообщили, что в России рассматривается возможность создания реестра отечественного телекоммуникационного и IT-оборудования. Такое предложение включено в проект дорожной карты "Обеспечение суверенитета в области информационных технологий и телекоммуникаций".

Реестр, согласно расчетам в дорожной карте, будет сформирован до конца 2017 года. Он позволит производителям оборудования получать господдержку, а госорганам и ведомствам - искать отечественное оборудование, говорится в проекте. Оборудование классифицируют по степеням возможной локализации. К высшей категории отнесут оборудование, произведенное в России и из российских компонентов. Изделия, в которых будет только российский софт, управляющий компонентами оборудования, получат низшую категорию. На такие продукты не будет действовать обычный механизм реестра, однако они получат 15-процентную ценовую преференцию при закупке.

Реестр отечественного IT-оборудования создается по аналогии со списком российского программного обеспечения. С 1 января 2016 года российским госструктурам запретили закупать иностранное программное обеспечение при наличии российского аналога. Если они хотят купить иностранный софт, то должны свериться с реестром и убедиться, что там нет аналогичных продуктов. По этой же аналогии авторы проекта предлагают организовать работу госорганов с оборудованием.