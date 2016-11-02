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новость ФАС оштрафовала Google на 500 тысяч рублей

02.11.2016
Google.
Google.
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Федеральная антимонопольная служба привлекла Google Inc и Google Ireland Limited к административной ответственности за неисполнение предписания и назначила компании штраф на сумму 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

До этого ФАС отказала в продлении сроков исполнения предписания об устранении нарушения конкуренции на рынке предустановленных мобильных приложений в России.

В феврале прошлого года стало известно, что интернет-поисковик "Яндекс" подал в ФАС заявление с просьбой проверить Google на предмет нарушений российского антимонопольного законодательства. "Открытость Android осталась в прошлом. Основой устройств на Android стал закрытый пакет технологий Google Mobile Services (GMS), включающий Google Play и ряд других компонентов. Зависимость производителей смартфонов и разработчиков от GMS выросла настолько, что Google может диктовать им правила игры. Если производители не соглашаются продвигать на своих устройствах сервисы Googlе, в частности - устанавливать по умолчанию поиск Google, они могут лишиться доступа к компонентам платформы Android, от которых зависит успешность их смартфонов", - заявили в "Яндексе".

20 февраля 2015 года глава ФАС Игорь Артемьев в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил, что его ведомство возбудило дело против Google о нарушении антимонопольного законодательства."Мы возбуждали и, конечно, возбуждаем много дел против различных компаний. Вот последнее дело, которое мы возбудили буквально сегодня, против компании Google, например, очень известной компании", - сказал Артемьев.

5 октября ФАС обязала Google вплоть до 18 ноября изменить заключенные с производителями мобильных устройств договоры и устранить другие нарушения. В том числе, Google должна была сообщить пользователям устройств на Android, что они могут деактивировать предустановленные приложения, сменить стоящий по умолчанию поиск в Google Chrome, а также установить виджет поиска и сервисы конкурентов, аналогичные входящим в пакет GSM-сервисов от самой Google.

Корпорация выполнять эти требования отказалась и обжаловала решение ФАС в суде. Первоначально ФАС предполагала, что штраф может быть ограничен 1 процента доходов Google от магазина приложений в России. Однако после того, как корпорация обратилась в суд, Артемьев заявил, что штраф может вырасти до 7 процентов.

14 марта Арбитражный суд Москвы отклонил иск Google к ФАС. На следующий день ФАС возбудила дело по части 2 статьи 14.31 КоАП (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). Ведомство установило, что действия Google "по связыванию в единый пакет предустановленных приложений магазина приложений Google Play и других приложений" содержат признаки нарушения части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.

11 августа ФАС признала Google виновной, наложила штраф на компанию в размере 438 миллионов рублей и предписала устранить нарушения.

В августе Google подала в Арбитражный суд Москвы иск к Федеральной антимонопольной службе, оспаривая это решение ведомства. Рассмотрение иска еще не закончено.

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02.11.2016

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