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Также: Технологии, Президент, Россия, Политика | Персоны: Дмитрий Песков

новость Песков: Полный отказ российских госструктур от иностранного софта невозможен

02.11.2016
Компьютер. Фото: gov.ru
Компьютер. Фото: gov.ru
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Российские госструктуры не могут полностью отказываться от продукции от Microsoft и переходить к отечественному программному обеспечению. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Это и невозможно абсолютно", - отметил Песков. По его словам, перейти на отечественное программное обеспечение можно только тогда, когда "отечественные производители софта родят что-то более эффективное". "Тогда, конечно, будет прямая целесообразность тотально перейти на что-то более эффективное. Это вопрос эффективности", - подчеркнул пресс-секретарь. Вместе с тем он отметил, что "в целом работа по созданию отечественного софта ведется".

"Но существует понимание, что, безусловно, задействование отечественного софта возможна там, где не снижается производительность этого софта, его эффективность, где он продвинут в адекватной степени, где он сопоставим с зарубежными аналогами", - сказал Песков.

С 1 января 2016 года запрещены закупки госорганами иностранного софта в случае наличия отечественных аналогов в реестре российского ПО. В конце января Владимир Путин поручил подготовить предложения по расширению запрета. Помимо идеи об административном наказании чиновников в проекте доклада президенту содержатся предложения по распространению запрета на закупки не только иностранного ПО, но и иностранного оборудования. Эти ограничения могут быть введены и в компаниях с госучастием.

В апреле Минэкономразвития предложило полностью запретить использование иностранного программного обеспечения и оборудования в информационных системах государственных и муниципальных заказчиков, а также закупку услуг по обслуживанию иностранных систем. Сейчас, по мнению ведомства, заказчики таким образом могут обойти постановление и вместе с услугой одновременно закупать софт.

По данным Минэкономики, в 2015 году объем закупок софта госорганами составил 93,9 миллиарда рублей, из которых 77 процентов пришлись на импортное ПО.

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02.11.2016

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