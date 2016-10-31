Реклама

Генпрокуратура Украины направила в Апелляционный суд Киева обвинительные акты в отношении пятерых крымских судей, которые после аннексии полуострова изменили присяге. Как передает "Центр журналистских расследований", в суд переданы материалы в отношении бывших судей Елены Благодатной (суд Центрального района Симферополя), Ирирны Блейз (городской суд Феодосии), Анатолия Бондаренко(суд Черноморского района), Василия Злотникова (суд Железнодорожного района Симферополя) и Татьяны Ионенко (горсуд Судака).

Расследование около 330 дел "предателей в мантиях" проводит Управление по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории АР Крым Генрокуратуры Украины. Украинскими судами удовлетворено более 200 ходатайств ГПУ о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования относительно бывших судей АР Крым.

Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена).

В апреле Верховная рада уволила 198 судей Крыма, нарушивших присягу. Голосование проводилось по каждому судье отдельно.

Как заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, речь идет об увольнении судей, которые "предали украинское государство, которые изменили своей присяге, предали украинский народ".

Парламентом были уволены судьи Апелляционного суда Автономной Республики Крым, Хозяйственного суда АР Крым, Окружного административного суда Севастополя, Апелляционного суда Севастополя, Окружного админсуда АР Крым, ряда районных судов Севастополя и Симферополя, Ялтинского, Керченского, Алуштинского, Судакского и Феодосийского городских судов, Черноморского райсуда Крыма.

По данным Верховного суда Украины, по состоянию на март 2014 года в Крыму работали 492 украинских судьи. После аннексии Крыма часть из них перевелась на Украину, часть уволилась, а 276 судей остались на полуострове. В марте 2016 года Верховный суд Украины разрешил генпрокуратуре арестовать их без обращения в Верховную раду.