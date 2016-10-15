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Сроки строительства газопровода "Турецкий поток" синхронизированы с окончанием контракта на транзит газа через украинскую территорию, который истекает в 2019 году. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает Интерфакс.

"В соответствии с межправительственным соглашением по дну Черного моря, срок реализации проекта - декабрь 2019 года. Это полностью синхронизировано с контрактом между "Газпромом" и "Нафтогазом", который тоже действует до конца 2019 года", - сказал Новак.

По мнению российского министра, объемов газа в газохранилищах Украины недостаточно для нормального прохождения ближайшей зимы. "Конечно, это риски для украинских потребителей, что им придется сокращать потребление газа, если зима будет холодной, эти риски значительные" - сказал Новак.

При этом Россия готова поставить Украине недостающие для прохождения зимы объемы газа при наличии у Киева необходимых ресурсов для оплаты. "Мы со своей стороны готовы полностью обеспечить транзит газа для европейских потребителей и поставки газа Украине для закачки в ПХГ", - сказал Новак.

В четверг премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о наличии достаточного запаса газа и электроэнергии для прохождения отопительного периода. "Для всех граждан я хочу сказать, что газ, электроэнергия есть в необходимом количестве, - сказал он. - Есть стопроцентная готовность начать отопительный сезон там, где он еще не начался по причине того, что температурный режим пока еще является приемлемым, и уже начат отопительный сезон там, где показания температурные позволяют это сделать".

В понедельник Новак и министр энергетики и Турции Берат Албайрак заключили соглашение о постройке газопровода "Турецкий поток". Документ был подписан в Стамбуле по итогам переговоров лидеров двух стран - Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Главы обоих государств присутствовали при заключении соглашения. Оно предусматривает строительство двух ниток магистрального трубопровода по дну Черного моря.

Об идее постройки "Турецкого потока" Путин сообщил в декабре 2014 года. Он пояснил, что реализация ранее запланированного проекта "Южный поток" невозможно из-за позиции Евросоюза, охарактеризовав ее как неконструктивную и несоответствующую экономическим интересам Европы. Российские энергоресурсы решено перенаправить на другие рынки, заявил Путин.

Однако подписание соглашения между Россией и Турцией постоянно откладывалось. После ухудшения отношений между странами из-за инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими ВВС, переговоры о "Турецком потоке" были вовсе приостановлены.

Когда отношения между двумя странами нормализовались, обсуждение проекта возобновилось. 8 августа Эрдоган заявил, что Анкара готова незамедлительно сделать все необходимые шаги для реализации этого проекта.