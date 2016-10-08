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Министерство экономики Турции поддерживает взаимные инвестиции, в том числе проект "Турецкий поток". Об этом заявил глава ведомства Нихат Зейбекчи, сообщает ТАСС.

"Мы также поддерживаем проекты - "Турецкий поток", естественно, и строящуюся в Турции атомную станцию, потому что мы заинтересованы в этих взаимных инвестициях. Насколько я знаю, все достаточно позитивно в этом направлении", - отметил министр.

По словам Зейбекчи, в воскресенье должна состояться его встреча с министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым, в понедельник - с министром энергетики Александром Новаком. Турецкий министр добавил, что эти вопросы, в том числе тематика "Турецкого потока" будет обсуждаться на встрече президентов России и Турции, которая пройдет 10 октября в Стамбуле.

В субботу Зейбекчи открыл в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане два завода по производству стекла турецкой компании "Шишеджам" общей стоимостью более 300 миллионов долларов.

14 сентября пресс-служба "Газпрома" сообщила, что компания получила первое разрешение органов власти Турции на строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в рамках подготовительных процедур по возобновлению проекта. "Хотелось бы отметить оперативность и слаженность работы с турецкими партнерами на первом этапе реализации проекта "Турецкий поток", - приводились в сообщении слова главы "Газпрома" Алексея Миллера.

В декабре 2014 года президент Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров в Турции заявил, что Россия не может продолжать реализацию проекта "Южный поток" из-за позиции Евросоюза. Он назвал позицию Еврокомиссии неконструктивной и несоответствующей экономическим интересам Европы. Путин заявил, что российские энергоресурсы будут перенаправляться на другие рынки. В частности, он предложил Турции увеличить поставки природного газа и продолжить для этого новый трубопровод "Турецкий поток".

Однако подписание соглашения между Россией и Турцией постоянно откладывалось. После ухудшения отношений между странами из-за инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими ВВС, Россия приостановила переговоры с Турцией по проекту строительства газопровода "Турецкий поток".

После улучшения российско-турецких отношений к проекту решено было вернуться. 8 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова незамедлительно сделать все необходимые шаги для реализации проекта "Турецкий поток". "Мы готовы обсудить его и принять решение, - подчеркнул Эрдоган. - Каких-либо препятствий этому нет".

По словам турецкого президента, "большего всего газа Турция приобретает у России". "По данным на конец июля 2016 года, объем природного газа, импортированного из России, составил 12,5 миллиарда кубометров. Это показывает, насколько важным экономическим партнером в данной сфере является Турция", - отметил Эрдоган.