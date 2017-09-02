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новость Против войны как на войне

В Петербурге прошла серия антивоенных пикетов
02.09.2017
Антивоенный пикет в Петербурге. Кадр Грани-ТВ
Антивоенный пикет в Петербурге. Кадр Грани-ТВ
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В Петербурге в годовщину окончания Второй мировой войны прошла серия одиночных пикетов. Об этом сообщает корреспондент "Граней".

Активисты вышли на Невский с плакатами "02.09.1945 закончилась Вторая мировая война. "Можем повторить" или "Никогда снова"? Выбор за нами", "Гитлер, Сталин, Миссолини, Хирохито развязали II Мировую войну. Путин, Ким Чен Ын, Асад, Мадуро - III Мировую войну? Неужели допустим?", "Мы против многополярого мира с центрами силы. Мы - за мир единый и разнообразный", "На Россию не нападал никто! Наша страна ведет войны, которым нет оправдания, - в Украине, в Сирии".

У многих участников в руках были украинские флаги. Это вызывало у некоторых прохожих отрицательную реакцию.

"Мы не хотим, чтобы мировая война когда-либо повторилась, - говорилось в обращении организаторов акции. - Мы выходим, чтобы почтить память всех ее жертв и выразить свой протест против агрессивной внешней политики российской власти, основанной на идее имперского реваншизма, которая уже сегодня ведет наш мир прямой, но скользкой дорогой к третьей мировой войне".

Прошедшие в субботу пикеты - первые в серии акций, анонсирующих Марш мира, который состоится 24 сентября.

В целом полиция проведению пикетов не препятствовала. Как сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на участницу акции Наталью Вознесенскую, задержан Кирилл Каптур, который снимал пикетчицу на Малой Садовой. По словам Вознесенской, в кадр к Каптуру попал провокатор, который пожаловался на съемку полицейским, после чего оператора задержали.

Антивоенные пикеты в Петербурге. Видеорепортаж "Граней":

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02.09.2017
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