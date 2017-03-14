О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.259481.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.259481.html
Также: Акции протеста, Регионы, Право, Правительство, Криминал, Россия, Общество, Происшествия, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Дмитрий Медведев

новость Навальный намерен устроить антимедведевское шествие по Тверской

14.03.2017
Алексей Навальный в Костроме. Кадр "Граней-ТВ"
Алексей Навальный в Костроме. Кадр "Граней-ТВ"
Реклама

Лидер Партии прогресса Алексей Навальный подал в мэрию Москвы уведомление о проведении в центре столицы антикоррупционного шествия с последующим митингом. Об этом он сообщил в своем блоге. Как следует из текста уведомления, цель мероприятия - "выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России".

Марш и митинг предполагается провести 26 марта с 14 до 17 часов. Предложенный для согласования маршрут шествия - 1-я Тверская-Ямская и Тверская улицы от площади Тверская застава до Охотного Ряда. Митинг предполагается провести на Охотном Ряду напротив здания Госдумы. Заявленная численность участников - 15 тысяч человек.

Навальный также предложил своим сторонникам одновременно провести акции с тем же требованием в других крупнейших городах России.

Фильм о собственности премьер-министра Дмитрия Медведева "Он вам не Димон" посмотрели 13 миллионов человек, то есть 9 процентов населения России, заметил Навальный. "Уверен, не меньше 10 миллионов, - продолжил он, - хотели бы получить какие-то разъяснения от власти". Однако расследования фактов, изложенных в фильме, не начато. Поэтому, заключил Навальный, "без митинга мы не обойдемся". "Надо выходить на улицу", - призвал он.

Фильм о собственности Медведева, подготовленный Фондом борьбы с коррупцией, основателем которого является Навальный, был опубликован в интернете 2 марта вместе с текстовой версией доклада. Как выяснилось, помимо усадьбы Миловка в Ивановской области, о которой уже сообщалось ранее, чиновнику принадлежат усадьбы на Рублевке и в Сочи, большое имение в Курской области, виноградники под Анапой, два участка у моря в Краснодарском крае, особняк в Петербурге. Кроме того, премьер связан с офшором, владеющим двумя яхтами. Вся эта собственность, отмечал ФБК, "была приобретена на взятки олигархов и кредиты госбанков".

В обществе доклад и фильм вызвали возмущение. Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не придают значения "творчеству этого известного осужденного гражданина" (Навального, имеющего две судимости по сфабрикованным делам).

5 марта оппозиционер Алексей Кнедляковский провел в разных местах Краснодара одиночные пикеты. На его плакате был изображен Медведев и процитирована известная фраза премьера "Денег нет, но вы держитесь", а также указан адрес страницы, на которой опубликовано расследование ФБК.

На другой день в Петербурге задержали шестерых участников схода за отставку Медведева. Одни были задержаны за одиночные пикеты, другие - за хороводы со скандированием "Кря-кря" (аллюзия на особый домик для утки в усадьбе Миловка). Всего в акции приняли участие около 40 человек.

Оставить комментарий Обсудить
14.03.2017

новость Новости по теме
06.03.2017 В Петербурге задержаны участники схода за отставку Медведева →
03.03.2017 В Кремле расследование Навального назвали "творчеством известного осужденного гражданина" →
03.03.2017 Фигурант расследования ФБК о недвижимости Медведева обвинил фонд в "политической пропаганде" →
02.03.2017 ФБК рассказал о "тайной империи" Дмитрия Медведева →
15.09.2016 ФБК опубликовал расследование о даче премьера Медведева →
24.05.2016 Медведев пожелал жителям Крыма "хорошего настроения" вместо индексации пенсий →
Фото и Видео
28679
Play own
"Руки прочь от женщины!"
28598
Play own
Акция памяти Немцова в Петербурге
28597
Play own
Марш Бориса Немцова
28365
Play own
"Исаакий наш!": митинг в защиту музея
Реклама



Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Российский спецназ у границ Ливии
Спецназ.Показательные выступления. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
в блоге Мединский творит прошлое
383
новость Работа не избавляет от бедности
Ольга Голодец. Фото пресс-службы правительства
статья Внезапная правда о "Норд-Осте"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Соколовский в суде: ВИДЕО
Руслан Соколовский. Фото: Глеб Эделев/Грани.Ру
статья Американский онанизм
РЕКЛАМА
Loading...
новость Роковая ошибка летчика
Самописец Ту-154 извлекают из моря. Кадр "Вестей"
новость Вице-губернатор об Исаакии
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
новость ЦПЭ передают в Росгвардию
Фрагмент эмблемы Главного управления противодействия экстремизму МВД
новость В защиту подпавших под санкции
Андрей Макаров. Фото: er.ru
новость Перепиличного могли отравить супом
Смерть Перепиличного на первых полосах британских газет
новость Задержание участников блокады
Задержание участников блокады. Кадр съемки украинской полиции
в блоге Презренный Февраль
383
новость Турция не пустит голландского посла
Нуман Куртулмуш. Фото: byegm.gov.tr
новость Первые учения Росгвардии
Виктор Золотов. Фото rosgvard.ru
статья Батька испугался "тунеядцев"
Виталий Портников
новость ЕСПЧ: К похищению причастны власти
Олег Орлов у дверей Тверского суда. Кадр "Грани-ТВ"
новость Как надавить на Россию
СИЗО-1 в Симферополе. Фото: wikimapia.org
новость "Норд-Ост": признание прокурора
Отравленный заложник "Норд-Оста". Кадр фильма "Московская осада"
новость Самойлову проверит СБУ
Юлия Самойлова. Фото: vokrug.tv