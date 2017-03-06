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В Петербурге у арки Генерального штаба задержаны шестеро участников схода за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Как передает Фонтанка.Ру, в сходе приняли участие около 40 человек. Часть из них держали игрушечных уток или изображения этих птиц, вырезанные из бумаги, и водили хороводы, скандируя "Кря-кря, против этого царя" (аллюзия на особый домик для утки в принадлежащей Медведеву усадьбе Миловка близ города Плес Ивановской области).

Другие встали в одиночные пикеты; у некоторых на плакатах также была изображена утка.

За флэшмоб с утками задержаны Георгий Жуков, Юрий Васильев, Тимофей Городилов, Александр Хмелев и Александра Кривошеина. "Потому что крякали и водили хороводы", - объяснили задержание полицейские.

За одиночный пикет был задержан 77-летний Игорь Андреев (Степаныч). Как пояснил на своей ФБ-странице правозащитник Динар Идрисов, ему заявили, что он встал с плакатом на расстоянии менее 50 метров от других участников акции.

Задержанных доставили в городской ОП-78. По состоянию на 20:30 понедельника в отдел их еще не завели. Как ожидает Идрисов, в итоге на всех оформят протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия), предусматривающей крупные штрафы или исправработы.

Между тем, добавил правозащитник, "возле отдела собирается группа поддержки, скандируют "кря-кря".

Поводом к выступлению стало опубликованное в четверг масштабное расследование Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости Медведева в России и за рубежом. Как выяснилось, помимо Миловки чиновнику принадлежат усадьбы на Рублевке и в Сочи, большое имение в Курской области, виноградники под Анапой, два участка у моря в Краснодарском крае, особняк в Петербурге. Кроме того, премьер связан с офшором, владеющим двумя яхтами. Вся эта собственность, отмечалось в расследовании, "была приобретена на взятки олигархов и кредиты госбанков".

В обществе доклад ФБК вызвал возмущение. Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не придают значения "творчеству этого известного осужденного гражданина" (основателя ФБК Алексея Навального, имеющего две судимости по сфабрикованным делам).

Акции протеста в связи с публикацией расследования проходили и раньше. Так, в воскресенье в Краснодаре оппозиционер Алексей Кнедляковский провел в разных местах города одиночные пикеты. На его плакате был изображен Медведев и процитирована известная фраза премьера "Денег нет, но вы держитесь", а также указан адрес страницы, на которой опубликовано расследование ФБК.