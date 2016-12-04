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новость Под Петербургом обманутые дольщики перекрыли Токсовское шоссе

04.12.2016
Токсовское шоссе, перекрытое обманутыми дольщиками. Источник: kp.ru
Токсовское шоссе, перекрытое обманутыми дольщиками. Источник: kp.ru
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В поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области несколько сотен обманутых дольщиков жилого комплекса "Силы природы" в субботу перекрыли Токсовское шоссе. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Митинг недалеко от расположенной в Мурине станции петербургского метрополитена Девяткино собрал, по оценке издания, 300 человек. Местные жители, отметил в то же время "Деловой Петербург", заявляли в соцсетях о 1000 протестующих.

Демонстранты требовали проверить деятельность застройщика - фирмы O2 Development, - который сорвал сроки сдачи объекта. По словам дольщиков, необходима "межведомственная полная проверка с заведением уголовных дел" - пока же "прокуратура, ОБЭП и силовые структуры ссылаются на нехватку квалифицированных кадров для проведения такой проверки и перекидывают жалобы от одной структуры в другую".

На перекрытой трассе образовалась большая пробка. Несколько машин, в том числе один большегруз, поехали через толпу. Сообщений о пострадавших не появлялось ни в СМИ, ни на ВК-странице дольщиков.

Полиция задержала троих участников акции. Позже в субботу их отпустили с постановлениями о штрафе. Демонстранты не расходились, пока задержанных товарищей не освободили.

Всего своих квартир в ЖК "Силы природы" ждут 2666 дольщиков.

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04.12.2016

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