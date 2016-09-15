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В Москве протестующие против выселения из социального жилья бюджетники перекрыли Тверскую улицу. Об этом сообщает активистка Елена Чернецкая.

На несколько минут протестующие вышли на проезжую часть Тверской с баннером "Верните украденное жилье по распоряжению правительства Москвы". Затем полиция оттеснила участников акции на тротуар. Протестующие скандировали "Требуем возбуждения уголовного дела".

Полицейские задержали участниц акции Дарью Кирилову, Фирузу Ашурову, Людмилу Захаркину и Ольгу Тахмазян. Их доставили в отдел полиции "Тверской".

Как ранее рассказала Кириллова, бюджетники, получившие около 10 лет назад социальное жилье в домах по адресам Симферопольский бульвар, 19 и Ставропольская улица, 17, до сих пор не имеют регистрации по месту жительства. Их начали выселять из занимаемых помещений. По словам Кирилловой, есть постановление правительства Москвы о предоставлении жилой площади по договору социального найма. Однако бюджетники до сих пор не могут получить документы на новое жилье.

"Мы требуем возбуждения уголовного дела, потому что мы, четыре семьи, ходили в департамент имущества, и нам там сообщили, что договора социального найма на те квартиры, где мы живем, расторгнуты, а приватизация аннулирована. На новые квартиры у нас нет документов, вот такой манипуляцией нас сделали бомжами", - сказала Кириллова.

Протесты бюджетников начались еще два года назад. В начале декабря 2014 года у приемной "Единой России" жильцы дома на Симферопольском бульваре установили палатки. В них, сменяя друг друга, жили представители шести семей.

23 декабря 2014 года около 15 врачей и педагогов, а также политических активистов, перекрыли Тверскую улицу с баннером "Верните нам социальное жилье". Сначала участники акции пришли к департаменту жилищной политики московского правительства в Газетном переулке. Они требовали встречи с замглавы департамента Екатериной Радченко. После того как активисты проникли внутрь здания, охрана вызвала полицию. Не дожидаясь ее приезда, активисты ушли из департамента.

После этого участники акции почти полностью перекрыли Тверскую улицу и двинулись с баннером а сторону Кремля. Образовалась пробка. Спустя примерно семь минут активисты освободили улицу и ушли с места акции. Контактов с полицией во время акции не было, никто не задержан.

Спустя три дня, 26 декабря, около 20 бюджетников и активистов вновь перекрыли Тверскую улицу с баннером "Отдайте социальное жилье!" ( ВИДЕО). Активисты зажгли фаеры и бенгальские огни. Спустя 10 минут прибывшие сотрудники ДПС оттеснили активистов с проезжей части. На тротуаре они продолжили акцию и попытались перекрыть переулок.

29 декабря 2014 года Тверской райсуд Москвы арестовал четверых участников акции. Анастасии Зиновкиной дали 15 суток, Даниле Бояркову - 8, Марии Гончаровой и Сергею Ромашкину - по 5. Ашурова и Кириллова были оштрафованы на 1000 рублей. Всех шестерых признали виновными по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). На следующий день Зиновкиной снизили срок ареста до 10 суток.