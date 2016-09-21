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В Москве у штаб-квартиры "Яндекса" на улице Тимура Фрунзе задержаны шестеро участников акции, устроенной водителями "Яндекс-такси". Об этом сообщает "Дождь". Водителей увезли в ОП "Хамовники"; им вменяется часть 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского), предусматривающая до 15 суток ареста.

Таксисты протестуют против решения сервиса снизить минимальную стоимость поездки по тарифу "Эконом" со 199 до 99 рублей. Первая попытка провести акцию у "Яндекса" прошла во вторник. Тогда там скопилось несколько десятков такси. Однако прибывшая полиция убедила водителей разъехаться.

В среду около 20 водителей вновь прибыли к штаб-квартире "Яндекса". Они перекрыли движение по улице Тимура Фрунзе, сымитировав столкновение. Позади машин такси возник затор.

Около 18:30 на место акции подъехали полицейские. После этого водители начали разъезжаться. Собирались ли покинуть место акции таксисты, которых задержали, не уточняется.

В среду утром радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что водители "Яндекс-такси" намерены с 23 по 26 сентября провести забастовку, бойкотируя заказы "Яндекса". "Не работай с ними в эти дни и объясняй коллегам. Иначе останемся без работы и без штанов", - цитировала радиостанция обращение протестующих к другим водителям.