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новость Задержанного на Манежной площади Гальперина оставляют в полиции до утра

15.09.2016
Марк Гальперин. Кадр Грани-ТВ
Марк Гальперин. Кадр Грани-ТВ
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Задержанного на Манежной площади гражданского активиста Марка Гальперина оставляют на ночь в отделе полиции. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Вячеслава Макарова.

По словам адвоката, на Гальперина составлен протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). В субботу активиста из полиции отвезут в Тверской райсуд. О судьбе задержанного вместе с Гальпениным активиста Юрия Горского не сообщается.

Днем Гальперин и Горский проводили одиночные пикеты возле памятника маршалу Георгию Жукову под лозунгом кандидата в депутаты Госдумы от ПАРНАСа Вячеслава Мальцева "Импичмент Путина 05.11.17 - не ждем, а готовимся".

Как только Горский развернул свой плакат, от группы молодых людей отделился провокатор и встал рядом с активистом со своим плакатом. Полицейские тут же задержали обоих.

Затем с плакатом встал Гальперин. Рядом с ним также встал провокатор. При этом он, по словам очевидцев, устроил с активистом потасовку, после чего обоих задержали.

Задержанных отвезли в отдел полиции "Китай-город". Провокаторов вскоре отпустили. Как рассказал Макаров, при этом у одного из них даже не было с собой документов. Полицейские записали его паспортные данные со слов.

Адвокат и очевидцы о задержании Гальперина:

Гальперин - постоянный участник акций протеста. Его неоднократно задерживала полиция, в том числе на одиночных пикетвах.

16 января 2015 года в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). Однако о ходе его расследования не сообщается.

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15.09.2016
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