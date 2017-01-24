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новость Разгром колчаковщины

Суд в Петербурге постановил демогнтировать мемориальную доску адмиралу Колчаку
24.01.2017
Александр Колчак. Фото с сайта www.dnsk.ru
Александр Колчак. Фото с сайта www.dnsk.ru
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Судья Смольнинского райсуда Петербурга Татьяна Матусяк удовлетворила иск горожан, которые просили признать незаконной установку и демонтировать мемориальную доску руководителю Белого движения адмиралу Александру Колчаку. Об этом сообщает Интерфакс.

"Признать незаконным постановление правительства Петербурга об установке мемориальной доски Колчаку и возложить на комитет по культуре правительства Петербурга обязанности по ее демонтажу", - огласила решение судья.

Доска с надписью "В этом доме с 1906 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак" была установлена 12 ноября 2016 года в Петербурге на доме 3 по улице Большая Зеленина. Инициатором ее установки был мемориально-просветительский и историко-культурный центр "Белое дело". Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко утвердил установку доски.

Против установки памятной доски Колчаку выступили активисты Российского социалистического движения. "Ее устанавливают не в честь белогвардейца, а честь исследователя, но это лукавство",- заявил активист РСД Иван Овсянников. В РСД называют Колчака "диктатором Сибири" и "военным преступником", увековечение памяти которого "может привести к широкому общественному недовольству".

14 ноября сразу несколько жителей города подали иски о законности установки доски адмиралу. В тот же день доску облили черной краской.

Вопрос о реабилитации Колчака до сих пор не решен. В 2002 году в Петербурге в Морском корпусе Петра Великого была открыта мемориальная доска, посвященная Колчаку, выпускнику корпуса.

16 июня в Петербурге на месте бывших казарм Кавалергардского полка была установлена доска финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму. Он служил в полку с 1891 по 1897 год после окончания Николаевского военного училища. На церемонии открытия доски присутствовали министр культуры Владимир Мединский и экс-глава президентской администрации Сергей Иванов. Через несколько дней после установки табличку облили красной краской.

27 сентября Смольнинский суд Петербурга отклонил иск к правительству города с требованием признать установку мемориальной доски незаконной и провести ее демонтаж.

В ночь на 10 октября активисты "Другой России" изрубили доску топором. Около половины пятого утра четверо молодых людей в оранжевых жилетах с надписью "НБ" подошли к доске со стремянкой и топором и попытались ее сбить. Однако после нескольких ударов на доске остались только небольшие засечки, серьезного урона ей нанесено не было.

13 октября в присутствии полицейских рабочие демонтировали доску. Ее разместили в качестве экспоната в Государевой Ратной палате государственного музея-заповедника "Царское село".

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24.01.2017
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Народ против

Виталий Портников, 14.10.2016

Власть как раз освятила открытие мемориальной доски Маннергейму - по своим соображениям, разумеется, но освятила. Власть не просто разрешила ее установить, она ее и защищала, на открытие приезжали Иванов с Мединским - и ничего. Общество выступало резко против этой доски - и победило.

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