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новость Нацболы изрубили топором доску Маннергейма в Петербурге

10.10.2016
Нацболы пытаются сбить доску Маннергейму в Петербурге. Фото: Фонтанка.Ру
Нацболы пытаются сбить доску Маннергейму в Петербурге. Фото: Фонтанка.Ру
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Активисты "Другой России" изрубили топором доску доску финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму в Петербурге. Как пишет Фонтанка.Ру, около половины пятого утра четверо молодых людей в оранжевых жилетах с надписью "НБ" подошли к доске со стремянкой и топором и попытались ее сбить.

Однако после нескольких ударов на доске остались только небольшие засечки, серьезного урона ей нанесено не было. Участники акции бросили на месте топор и стремянку и скрылись.

По словам лидера петербургского отделения "Другой России" Андрея Дмитриева, такие акции будут продолжаться, пока власти не демонтируют доску самостоятельно. Мемориальный знак Дмитриев назвал "памятником сумасшествию властей России и Петербурга".

27 сентября Смольнинский суд Петербурга отклонил иск к правительству города с требованием признать установку мемориальной доски Карлу Маннергейму незаконной и провести ее демонтаж.

Доска финскому маршалу была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 год после окончания Николаевского военного училища. На церемонии открытия доски присутствовали Мединский и экс-глава президентской администрации Сергей Иванов. Через несколько дней после установки табличку облили красной краской.

После инцидента и Военно-инженерный университет Минобороны, и Государственный музей городской скульптуры, отвечающий за большинство мемориальных досок города, заявляли, что памятный знак не имеет к ним отношения, поэтому они не могут заниматься его очисткой. Затем табличку еще раз облили краской и вновь отмыли.

Открытие мемориальной доски вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Противники установки памятного знака указывали, что Карл Маннергейм принимал участие в войнах Финляндии против СССР, в частности, в организации блокады Ленинграда. Группа депутатов Госдумы от КПРФ направила запросы генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить, нет ли в установке мемориальной доски финскому военачальнику признаков реабилитации нацизма.

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10.10.2016

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