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Смольнинский суд Петербурга отклонил иск к правительству города с требованием признать установку мемориальной доски Карлу Маннергейму незаконной и провести ее демонтаж. Как передает Интерфакс, об этом сообщила судья Татьяна Матусяк.

"Признать, что правительство (Петербурга. - Ред.) совершило действия по установке доски, не представляется возможным. Это не установлено фактическими обстоятельствами", - сказала судья.

Представитель истца Илья Ремесло заявил, что подаст жалобу на решение суда. "Мы будем, безусловно, обжаловать данное решение и продолжим доставлять властям неудобства до тех пор, пока доску не будет решено снять", - сказал он.

Ранее суд отказался вызвать в качестве свидетеля по делу министра культуры Владимира Мединского и вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова. Кроме того, Матусяк отказала в привлечении комитета по культуре Петербурга в качестве соответчика по иску. Иск был подан к правительству Петербурга жителем города Павлом Кузнецовым.

Доска финскому маршалу была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 год после окончания Николаевского военного училища. На церемонии открытия доски присутствовали Мединский и экс-глава президентской администрации Сергей Иванов. Через несколько дней после установки табличку облили красной краской.

После инцидента и Военно-инженерный университет Минобороны, и Государственный музей городской скульптуры, отвечающий за большинство мемориальных досок города, заявляли, что памятный знак не имеет к ним отношения, поэтому они не могут заниматься его очисткой. Затем табличку еще раз облили краской и вновь отмыли.

Открытие мемориальной доски вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Противники установки памятного знака указывали, что Карл Маннергейм принимал участие в войнах Финляндии против СССР, в частности, в организации блокады Ленинграда. Группа депутатов Госдумы от КПРФ направила запросы генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить, нет ли в установке мемориальной доски финскому военачальнику признаков реабилитации нацизма.