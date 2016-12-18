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36-летнего жителя Грозного Рустама Аптаева, который был задержан 13 декабря жителями ингушского аула Али-Юрт по подозрению в подготовке покушения на имама местной салафитской мечети Ису Цечова, силовики подвергли пыткам током, добиваясь признательных показаний. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на адвокату Луизу Бураеву, а также на жену пострадавшего.

По словам жены, ранним утром 13 декабря Аптаев выехал в Назрань вместе с неким знакомым по просьбе последнего. Имя знакомого и цель поездки, заметила супруга грозненца, ей не известны. На обратном пути он остановился в Али-Юрте, чтобы помолиться в мечети. Там его окружили местные жители. Узнав, что Аптаев чеченец, они задержали его и передали полиции. Бураева уточнила, что насилия к ее подзащитному прихожане не применяли.

Аптаева характеризуют как неконфликтного и очень скромного человека. Отмечается, что у него четверо детей, один из которых инвалид.

И жена, и адвокат заявляют, что Аптаев глубоко религиозен. В то же время супруга отмечала, что он "вообще далек от каких-то религиозных распрей", а имя Цечоева никогда в доме не упоминалось - она услышала его впервые после задержания мужа.

После того как Аптаева передали в полицию, продолжила его жена, "почти сразу туда вмешалось ФСБ".

В итоге на грозненца сфабриковали протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению полицейского). В документе утверждалось, что в 11:15 вторника, то есть почти через пять часов после фактического задержания, Аптаев в Али-Юрте воспрепятствовал силовикам в выполнении неких служебных обязанностей, а также матерился в их адрес.

На другой день и.о. председателя Назрановского райсуда Ингушетии Али Оздоев арестовал задержанного на 10 суток. При этом в постановлении об аресте говорится, что Аптаев полностью признал вмененную вину, а также "подтвердил свои письменные объяснения относительно причины своего приезда в мечеть в сел. Али-Юрт". Каково содержание этих объяснений, постановление не уточняет.

После ареста грозненца в нарушение закона доставили не в спецприемник, а в ИВС Назрановского РОВД. Между тем семья Аптаева больше суток не имела никакой информации о его судьбе.

Ситуация прояснилась, когда 14 декабря к жене арестованного явился "собрать сведения" оперативник грозненского отдела ЦПЭ. После этого адвокат Бураева подала жалобы в СКР и прокуратуру. В тот же день она прибыла к своему клиенту в назрановский ИВС, однако встретиться с арестованным ей не позволили.

При этом адвокат была свидетелем, как силовики вызвали в отдел скорую. У прибывших медиков она поинтересовалась, не к Аптаеву ли они прибыли, и по их реакции поняла, что именно к нему. "При этом сотрудники скорой заявили, что с ним все в порядке", - добавила юрист.

На другой день Бураева сумела встретиться с клиентом. Тот сообщил, что начиная с 13-го числа его дважды вывозили из ИВС на пытки. "Его весь день пытали током, прищепки навешивались на все дозволенные и недозволенные места", - рассказала юрист.

Бураева подала адвокатский запрос на станцию скорой помощи и получила ответ, к котором говорилось, что у Аптаева были отмечены сердечный приступ и гипертензия. "Без обследования ему поставили диагноз "вегетососудистая дистония", - добавила адвокат.

Видимых следов побоев у доверителя Бураева не обнаружила. "Но он был слабый, бледный, - продолжила она. - После воздействия током сушит полость рта, он не мог говорить, у него головные боли, плохо соображает".

В результате пыток, рассказала адвокат, Аптаев оговорил себя. "Единственное, что он не подписал, - заметила она, - это историю трехмесячной давности, с заминированным автомобилем во дворе мечети Али-Юрта".

Кто именно принимал участие в пытках, Аптаев не знает, поскольку перед издевательствами ему завязывали глаза. При этом, заметила адвокат, протоколы допроса оформлялись на бланках ФСБ.

Постановление Оздоева об административном аресте грозненца Бураева пока не обжаловала. "Нам важнее было найти человека и спасти его от смерти", - пояснила она. В то же время адвокат подала ходатайства о переводе Аптаева в спецприемник, а также о медосвидетельствовании арестованного. "Ток может обнаружиться путем биохимического анализа крови, пробой на металлизацию крови, - заметила Бураева. - Далее, УЗИ почек может показать какие-то посттравматические изменения".

Кроме того, в ИВС было подано заявление с требованиями запретить вывоз Аптаева на следственные действия без адвоката по соглашению и не допускать к грозненцу государственных адвокатов.

Бураева опасается, что против ее клиента сфабрикуют дело о незаконном хранении оружия. "16 декабря у него в машине, которая находится уже несколько суток у силовиков, якобы нашли гранату", - рассказала юрист.

Адвокат также потребовала госзащиты для самой себя. "Я не исключаю, что меня могут ликвидировать, - заметила она. - Все в этом деле добыто незаконным путем. Все эти дни меня сопровождает автомобиль с 06-м регионом (Ингушетия. - Ред.)".

Родственники Аптаева обратились за помощью в совет по правам человека при главе Чечни Рамзане Кадырове. Как рассказала "Кавказскому узлу" член совета Хеда Саратова, 16-го числа она вместе с родственниками арестованного посетила его в ИВС. "Явных следов насилия не увидели, - заметила Саратова. - В дальнейшем мы намерены следить за этим делом, чтобы процесс проходил в рамках закона".

Ранее сообщалось, что за машиной Аптаева в Али-Юрте следовала еще одна, а грозненец рассказал прихожанам мечети, что ему поручили выяснить, находится ли в мечети сам имам, а также есть ли внутри дети. После того как подозреваемого задержали, вторая машина скрылась.

Жители Али-Юрта также рассказывали, что для поимки других подозреваемых в регионе был введен план "Перехват". Однако в МВД по Ингушетии тогда же заявляли, что не знают ни о предотвращенном покушении, ни о введении плана "Перехват".

С тех пор ни одна из правоохранительных структур так и не опубликовала информации о задержании Аптаева и розыске второй машины.