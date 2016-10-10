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Полный тезка губернатора Тульской области Алексея Дюмина владеет элитной квартирой в центре Москвы. Как выяснил в своем расследовании "Дождь", рыночная стоимость квартиры площадью 344 квадратных метр составляет 500-700 миллионов рублей. Квартира расположена недалеко от комплекса зданий Минобороны и куплена в период, когда Дюмин служил в военном ведомстве.

До недавнего времени Дюмин ни разу публично не отчитывался о доходах. Де-факто он руководит областью еще с февраля 2016 года, когда президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. Тогда в пресс-службе Дюмина объяснили, что он занял этот пост после 31 декабря, а значит, отчитываться о доходах за прошлый год был не обязан, к тому же исполняющий обязанности губернатора это делать не должен. Дюмин также публично не декларировал доходы ни во время работы в военном ведомстве, ни ранее - в ФСО.

Но участие в прямых выборах главы региона, прошедших в сентябре, все же вынудило Дюмина отчитаться о доходах. Согласно документу, доход Дюмина в 2015 году составил более 64 миллионов рублей. Он владеет земельным участком, домом, квартирой, автомобилем и двумя машиноместами. Его жена заработала за прошлый год 42 тысячи рублей, у нее в собственности один автомобиль.

В документе Дюмин указал, что квартира и два машиноместа были приобретены им в течение трех последних лет. Однако стоимость сделки превышает его собственные доходы и доходы его жены за последние три года. Конкретную дату покупки он не уточнил, и источник происхождения средств также не назвал.

По данным ЕГРП, в декабре 2014 года Алексей Геннадьевич Дюмин стал владельцем квартиры в доме номер 10 в Колымажном переулке в Москве. Прежним владельцем квартиры числится компания ООО "Саншайн роуд", принадлежащая кипрской "Лоита Холдинг Лтд". До октября 2014 года недвижимостью владела Жокебаева Гульнара - полная тезка жены казахского бизнесмена Евгения Фельда, совладельца Meridian Capital. По данным казахстанского Forbes, в 2015 году он был на девятом месте в списке самых богатых людей Казахстана с капиталом в 701 миллион долларов.

Ранее РБК сообщало, что на полного тезку Алексея Дюмина зарегистрирован земельный участок на Валдае, неподалеку от резиденции Владимира Путина, в деревне Ящерово, по соседству с землей семьи главы Национальной гвардии Виктора Золотова. В пресс-службе правительства Тульской области подтвердили наличие у Дюмина участка с такой площадью.

Согласно официальной биографии, Дюмин никогда не занимался бизнесом. На военную службу он поступил в 1994 году. Затем 17 лет работал на разных должностях в ФСО, потом перешел на работу в Минобороны. До того, как возглавить регион, Дюмин около месяца занимал должность заместителя министра обороны, а ранее занимал пост главнокомандующего Сухопутными войсками.