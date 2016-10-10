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Назначение тульским губернатором путинского охранника и адъютанта Алексея Дюмина - это не просто очередное из давно уже привычных кадровых решений, закрепляющих страну за "своими". Дюмин не сослуживец, не генерал на царской службе, не сосед по кооперативу. Он из обслуги.
Назначение тульским губернатором путинского охранника и адъютанта Алексея Дюмина - это не просто очередное из давно уже привычных кадровых решений, закрепляющих страну за "своими". Дюмин не сослуживец, не генерал на царской службе, не сосед по кооперативу. Он из обслуги.
Полный тезка губернатора Тульской области Алексея Дюмина владеет элитной квартирой в центре Москвы. Как выяснил в своем расследовании "Дождь", рыночная стоимость квартиры площадью 344 квадратных метр составляет 500-700 миллионов рублей. Квартира расположена недалеко от комплекса зданий Минобороны и куплена в период, когда Дюмин служил в военном ведомстве.
До недавнего времени Дюмин ни разу публично не отчитывался о доходах. Де-факто он руководит областью еще с февраля 2016 года, когда президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. Тогда в пресс-службе Дюмина объяснили, что он занял этот пост после 31 декабря, а значит, отчитываться о доходах за прошлый год был не обязан, к тому же исполняющий обязанности губернатора это делать не должен. Дюмин также публично не декларировал доходы ни во время работы в военном ведомстве, ни ранее - в ФСО.
Но участие в прямых выборах главы региона, прошедших в сентябре, все же вынудило Дюмина отчитаться о доходах. Согласно документу, доход Дюмина в 2015 году составил более 64 миллионов рублей. Он владеет земельным участком, домом, квартирой, автомобилем и двумя машиноместами. Его жена заработала за прошлый год 42 тысячи рублей, у нее в собственности один автомобиль.
В документе Дюмин указал, что квартира и два машиноместа были приобретены им в течение трех последних лет. Однако стоимость сделки превышает его собственные доходы и доходы его жены за последние три года. Конкретную дату покупки он не уточнил, и источник происхождения средств также не назвал.
По данным ЕГРП, в декабре 2014 года Алексей Геннадьевич Дюмин стал владельцем квартиры в доме номер 10 в Колымажном переулке в Москве. Прежним владельцем квартиры числится компания ООО "Саншайн роуд", принадлежащая кипрской "Лоита Холдинг Лтд". До октября 2014 года недвижимостью владела Жокебаева Гульнара - полная тезка жены казахского бизнесмена Евгения Фельда, совладельца Meridian Capital. По данным казахстанского Forbes, в 2015 году он был на девятом месте в списке самых богатых людей Казахстана с капиталом в 701 миллион долларов.
Ранее РБК сообщало, что на полного тезку Алексея Дюмина зарегистрирован земельный участок на Валдае, неподалеку от резиденции Владимира Путина, в деревне Ящерово, по соседству с землей семьи главы Национальной гвардии Виктора Золотова. В пресс-службе правительства Тульской области подтвердили наличие у Дюмина участка с такой площадью.
Согласно официальной биографии, Дюмин никогда не занимался бизнесом. На военную службу он поступил в 1994 году. Затем 17 лет работал на разных должностях в ФСО, потом перешел на работу в Минобороны. До того, как возглавить регион, Дюмин около месяца занимал должность заместителя министра обороны, а ранее занимал пост главнокомандующего Сухопутными войсками.