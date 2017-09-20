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новость Песков: Американский актер Фримен - жертва "эмоциональной экзальтации"

20.09.2017
Морган Фримен в ролике Комитета расследования действий России
Морган Фримен в ролике Комитета расследования действий России
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал американского актера Моргана Фримена жертвой "эмоциональной экзальтации" и заверил, что в Кремле не воспринимают всерьез его заявления, сделанного накануне. Об этом сообщает ТАСС.

В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила на своей ФБ-странице, что Фримена "подставили".

Во вторник в США было объявлено об образовании НПО "Комитет расследования действий России". Как передавало CNN, эту структуру организовали кинорежиссер Роб Райнер и журналист Дэвид Фрам, бывший спичрайтер президента США Джорджа Буша-младшего.

Целью НПО названо расследование вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года и распространение полученной информации.

На сайте организации был помещен ролик с участием Фримена. Актер обвинил Владимира Путина в использовании кибероружия "для нападения на демократии по всему миру". Действия Путина Фримен назвал местью агента КГБ за падение СССР.

80-летний Фримен - лауреат "Оскара", "Серебряного медведя" и двух "Золотых глобусов". В числе работ - роли в фильмах "Побег из Шоушенка", "Семь", "Счастливое число Слевина", "Малышка на миллион" и "Пока не сыграл в ящик".

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20.09.2017
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