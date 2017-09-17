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новость В следственную группу Мюллера включена специалистка по делам об отмывании денег

17.09.2017
Кайл Фрини. Фото: politico.com
Кайл Фрини. Фото: politico.com
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Спецпрокурор США по расследованию российского вмешательства в прошлогодние президентские выборы Роберт Мюллер включил в состав своей следственной группы чиновницу Минюста Кайл Фрини - специалистку по расследованию особо важных дел об отмывании денег и банковском мошенничестве. Об этом в субботу сообщил "Голос Америки".

Фрини стала уже 17-м высокопоставленным юристом Минюста, переведенным в группу Мюллера.

Чиновница получила широкую известность как начальница следственной группы по делу о финансировании голливудского блокбастера "Волк с Уолл-стрит". Как утверждается, картина снималась на средства, похищенные из государственного инвестфонда Малайзии.

Кроме того, Фрини входила в состав группы, которая занималась поиском средств, похищенных и выведенных за границу беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его приближенными.

В пятницу, 15 сентября, Большое жюри присяжных в Вашингтоне допросило Джейсона Малони, пресс-секретаря политтехнолога Пола Манафорта, одно время возглавлявшего предвыборный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа, а в прошлом сотрудничавшего с Януковичем. Фрини в ходе этого допроса представляла сторону обвинения.

Мюллер возглавил расследование в середине мая, после того как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, ранее руководившего работой по делу. Месяц спустя сообщалось, что спецпрокурор назначил расследование в отношении самого Трампа.

В пятницу стало известно, что администрация Facebook передала Мюллеру для расследования данные о продаже рекламы в соцсети по запросам из России. Сообщалось, что объем этих данных существенно того объема информации, который ранее получил Конгресс.

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17.09.2017
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