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Также: Президент, Ближний Восток, Война, США, Россия, Мир, Политика | Персоны: Владимир Путин, Дмитрий Песков

новость Путин показал американскую съемку из Афганистана под видом российской из Сирии

20.06.2017
Кадр видео, показанного Путиным Оливеру Стоуну
Кадр видео, показанного Путиным Оливеру Стоуну
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В четырехсерийном интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну Владимир Путин под видом съемки российских ударов по "Исламскому государству" в Сирии продемонстрировал кадры атаки американского вертолета Apache на талибов в 2013 году в Афганистане. Как передает "Медуза", это установила экспертная группа Conflict Intelligence Team.

Видео опубликовано на сайте Military.com. При этом на съемку, которую Путин в третьей серии интервью показал Стоуну в смартфоне, наложены реплики на русском языке.

В публикации предполагается, что это переговоры украинских пилотов под Донецком. Однако такое предположение не заслуживает доверия, поскольку в АТО задействованы лишь транспортные самолеты - авиаударов по боевикам ДНР и ЛНР украинская армия не наносит. Запись, на которую ссылается "Медуза", опубликована 27 мая 2014 года. Как раз в эти дни российская пропаганда и боевики распространяли дезинформацию об авиаударах украинских войск по Донецку.

В третьей серии интервью, демонстрируя Стоуну съемку в своем смартфоне, Путин так комментировал видео: "Это работа нашей авиации. Они бегут с оружием, у некоторых в руках не просто автоматы, но и более сложное оружие для уничтожения бронетехники... Они сейчас немного рискуют, это попытка зайти с территории Турции".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на обращение "Медузы" ограничился таким комментарием: "Это не так. Полная ерунда".

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