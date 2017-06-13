О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/President/m.261696.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/President/m.261696.html
Также: Президент, Россия, Российско-американские отношения, США, Чечня, Война, Ближний Восток, История, Террор, Религия, Ксенофобия, Политика, Мир, Общество, Происшествия | Персоны: Владимир Путин

новость Путин: США поддерживали террористов в Чечне

13.06.2017
Владимир Путин на митинге в Лужниках
Владимир Путин на митинге в Лужниках
Реклама

Владимир Путин обвинил США в политической и финансовой поддержке чеченских сепаратистов, которых он назвал террористами, в 1990-х - начале 2000-х годов. Как передает РИА "Новости", такое заявление глава государства сделал в четырехсерийном интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну; первая серия интервью вышла на телеканале Snowtime.

После начала чеченских войн, сказал Путин, Москва надеялась на поддержку Вашингтона, однако США начали "использовать этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России".

"Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах, - продолжил глава государства. - А что касается оперативной поддержки, финансовой - у нас есть такие доказательства, и более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам".

ЦРУ, продолжил Путин, направило в Москву письмо, в котором подчеркнуло свое право поддерживать "отношения со всеми представителями оппозиции". "Ясно было, что речь идет не просто об оппозиционных силах, а речь идет о террористических структурах и организациях. Но тем не менее, их представляли в виде какой-то обычной оппозиции", - заметил глава государства.

Путин рассказал, что обсуждал ситуацию с тогдашним президентом Джорджем Бушем-младшим и назвал ему имена сотрудников американских спецслужб, работавших на Кавказе. "Реакция президента США была очень правильной, очень негативной, - заключил глава государства. - Он сказал: "Я с этим разберусь".

Путин также назвал появление "Аль-Каиды" результатом работы Вашингтона. Со времен войны СССР в Афганистане, заявил он, "американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками". "Американцы сами вырастили и "Аль-Каиду"*, и бен Ладена", - подчеркнул глава государства.

Позднее же, продолжил Путин, террористы вышли из-под контроля Вашингтона. "И это всегда так бывает. И наши партнеры в США должны были об этом знать. Это их вина", - заметил собеседник Стоуна.

Оставить комментарий Обсудить
13.06.2017
новость Новости по теме
03.06.2017 Путин: Атаки на избирательную систему США могли вести американские хакеры →
30.05.2017 Маккейн: Путин более серьезная угроза угроза, чем "Исламское государство" →
17.05.2017 Путин пообещал предоставить Конгрессу США запись беседы Лаврова и Трампа →
15.05.2017 Путин: Источник вируса-вымогателя WannaCry - спецслужбы США →
10.05.2017 Лавров: Встреча Путина и Трампа состоится в июле →
03.05.2017 Путин и Трамп не смогли договориться о личной встрече →
Фото и Видео
29246
Play own
Протест на МКАДе: Путин не виноват
28505
Play own
Не оскорбляйте Путина!
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Задержания в День России
День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
статья День России на Тверской: ВИДЕО, ФОТО
Фото Дмитрия Борко
новость Власти США против Telegram
Павел Дуров. Фото из личного твиттера
статья Коми изобличил Трампа
Владимир Абаринов
статья 1000 лет русофобии
РЕКЛАМА
Loading...
статья Терпение и блуд
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Трамп не дозвонился до прокурора
Прит Бхарара. Фото из личного твиттера
статья Украина обязана Путину
Виталий Портников
новость Уголовка за протесты на Тверской
Омоновец на акции 12 июня. Фото: Евгений Фельдман/проект "Это Навальный"
новость Приговор за музыкальный "экстремизм"
Роман Гришин. Фото с личной ФБ-страницы
новость Дело Шалтай-Болтая засекретили
Владимир Аникеев (Льюис). Источник: rosbalt.ru
новость Димон на сайте прокуратуры
Скриншот сообщения с сайта прокуратуры Ярославской области
новость Путин впервые упомянул о внуках
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
в блоге Парад, которого не было
383
новость Латвия: суд над русским шпионом
Эмблема ГАО "Латвийские железные дороги". Фото: ldz.lv
в блоге Как растут единоросы
383
новость Россия уничтожила свой зарин
Химоружие. Фото с сайта http://nwkurier.narod.ru
новость Стрельба в Кратове
Полицейская операция в Кратове. Кадр трансляции
новость Побег чеченского политзека
Шамиль Закриев. Фото из ориентировки
новость Амриев отказался от адвоката КППП
Петр Заикин. Фото с личной ФБ-страницы