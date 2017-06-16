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новость И действительно смерть пришла?

Минобороны заявил о гибели лидера ИГ при российской бомбардировке
16.06.2017
Абу Бакр аль-Багдади. Кадр видео
Абу Бакр аль-Багдади. Кадр видео
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Лидер террористической группировки "Исламское государство" Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади, по предварительным данным, уничтожен в Сирии в результате российского авиаудара. Об этом заявили в Минобороны, сообщает Интерфакс.

Российские самолеты нанесли удар в ночь на 28 мая в южном предместье Ракки, где по разведданным проходило совещание руководства ИГ. "По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен, - заявили российские военные. - В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны".

Утверждается, что среди убитых террористов - эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим ан-Наеф аль-Хадж, контролировавшие район от Раккидо населенного пункта Эс-Сухне, и начальник службы безопасности ИГ Сулейман аль-Шауах.

Это первое заявление российских военных об уничтожении Абу Бакра. До этого периодически появлялись сообщения о смерти или захвате лидера ИГ, однако впоследствии они не подтверждались. 11 июня Daily Mail со ссылкой на государственное телевидение Сирии написала, что Абу Бакр ликвидирован в результате авианалета на Ракку.

В декабре Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) со ссылкой на информацию нескольких "заслуживающих доверия" источников сообщил, что руководство ИГ готовится к выборам нового "халифа". В сообщении не уточняется, предполагается ли выбрать преемника Абу Бакра на случай его гибели или же лидер ИГ уже мертв.

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16.06.2017
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