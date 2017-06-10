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Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну признал, что у него есть внуки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на материалы фильма Стоуна "Интервью с Путиным".

Стоун спросил президента России, любит ли он своих внуков. Путин ответил, что любит, но у него мало времени, чтобы поиграть с ними. Как отмечает телеканал, эта часть беседы проходила на хоккейной площадке, где Путин был в полной экипировке. Других подробностей CNN не приводит.

Полная версия интервью выйдет на американском канале Showtime 12 июня. Первый канал уже приобрел права на фильм и покажет его в середине июня.

До этого президент никогда публично не упоминал о своих внуках. У Путина и его бывшей жены Людмилы есть две дочери, Мария и Катерина. Однако официально об их жизни ничего не сообщалось.

В январе прошлого года журнал The New Times опубликовал статью "Первая дочь страны", посвященная Марии Фассен, старшей дочери Путина. Она замужем за гражданином Нидерландов Йорритом Йостом Фаассеном, у них есть дочь.

Мария в 2011 году с красным дипломом окончила факультет фундаментальной медицины МГУ и занимается эндокринологией. Отмечалось, что научным руководителем дочери Путина был Иван Дедов, в дальнейшем ставший президентом Российской академии медицинских наук. Сын ученого, Дмитрий Дедов, теперь является судьей ЕСПЧ. В статье также рассказывалось, что, когда Фассен училась в аспирантуре Эндокринологического научного центра Минздрава, тогдашний министр здравоохранения Татьяна Голикова потребовала ускорить строительство Института детской эндокринологии для этого центра, причем ход работ держал на контроле лично президент Дмитрий Медведев.

Вскоре после публикации статьи сайт The New Times подвергся мощнейшей DDoS-атаке. В феврале 2016 года Роскомнадзор вынес изданию первое предупреждение за девять лет. Поводом стало упоминание в одном из материалов "Правого сектора" без требуемого властями указания на то, что эта партия запрещена в России.

В ноябре 2015-го Reuters передавало, что Катерина Тихонова, младшая дочь Путина, и ее муж Кирилл Шамалов - сын сооснователя кооператива "Озеро" и акционера банка "Россия" Николая Шамалова - владеют активами на 2 миллиарда долларов. Бóльшую часть их собственности составляют акции "Сибура".

РБК сообщал, что Тихонова возглавляет фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (работает под брэндом "Иннопрактика"). Как выяснил РБК, Тихонова играет ключевую роль в многомиллиардном проекте создания научно-технологической долины МГУ. В 2013-2014 годах НИР получил ряд дорогостоящих подрядов от "Росатома" и дочерних структур "Транснефти".

В августе прошлого года Шамалов и его отец вошли в десятку богатейших семейных кланов России. В рейтинге, составленном Forbes, семья Шамаловых занимает четвертую строчку . Состояние Кирилла Шамалова издание оценило в 2,3 миллиарда долларов. По оценкам журнала, за последние полгода Шамалов разбогател на 1,1 миллиарда долларов.

Есть ли у Тихоновой дети, неизвестно.