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Также: Президент, СМИ, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Охранная грамотность

Путин ответил поговоркой на вопрос о покушениях на него
02.06.2017
Интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну. Кадр CBS
Интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну. Кадр CBS
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Владимир Путин ответил поговоркой на вопрос о покушениях на него в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна. Отрывок из него опубликовал канал CBS.

"У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет" - сказал Путин в ответ на реплику Стоуна. Режиссер отметил, что, по имеющейся у него заслуживающей доверия информации, на российского президента было по меньшей мере пять попыток покушения. При этом на кубинского лидера Фиделя Кастро, с которым Стоун также делал интервью, покушались "раз пятьдесят", сказал режиссер.

"Я с Кастро разговаривал на этот счет, - ответил Путин. - И он мне сказал: "Знаешь, почему я жив?" Я сказал: "Почему?" - "Потому, что я своей безопасностью всегда занимался лично".

Путин отметил, что доволен работой своей охраны и доверяет ей. "Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою, - сказал Путин. - До сих пор у них это все неплохо получалось".

Фильм Стоуна "Интервью с Путиным" выйдет 12 июня на телеканале Showtime. Он состоит из четырех частей. Съемки длились два года и включали несколько разговоров с главой государства. Как пояснил режиссер, целью фильма было восполнить пробелы в представлении американцев о российском президенте.

Впервые сообщения о якобы готовившемся покушении на Путина появились в феврале 2000 года, перед первыми его президентскими выборамиа. Тогда сообщалось, что покушение планировалось в ходе поездки Путина на похороны Анатолия Собчака. В октябре 2003 года, за несколько месяцев до выборов, сообщалось о предотвращении еще одного покушения, к организации которого якобы был причастен Борис Березовский.

В октябре 2007 года снова появились сообщения о готовящемся покушении на Путина. На этот раз оно якобы планировалось в ходе его визита в Тегеран. Отменять поездку Путин не стал. В феврале 2008 года сообщалось уже о готовящемся покушении на Дмитрия Медведева, который в тот момент был кандидатом в президенты.

В марте 2008 года газета "Твой день" сообщила, что в день президентских выборов ФСБ предотвратила покушение на Путина и Медведева. Предполагаемый исполнитель преступления - 24-летний уроженец Таджикистана Шахвелад Османов - был задержан за несколько часов до планируемого теракта. По версии издания, Путина и Медведева планировали убить во время концерта на Красной площади.

В феврале 2012 года Первый канал сообщил, что задержанные в Одессе лица, находившиеся в международном розыске, показали, что сразу после президентских выборов в России они готовили покушение на Путина. 4 января 2012 года в одной из одесских квартир прогремел взрыв. В результате его погиб Руслан Мадаев, а выживший Илья Пьянзин рассказал, что они прилетели из Арабских Эмиратов через Турцию с четкими инструкциями от представителей Доку Умарова. Первый канал показал кадры допроса Пьянзина, а также интервью с задержанным в феврале уроженцем Чечни Адамом Осмаевым. Тот заявил, что конечной целью группы было "попытаться совершить покушение на премьера Путина", при этом "погибший был готов пойти смертником".

28 февраля 2014 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал кощунственными заявления о том, что история с предотвращением покушения носит предвыборный характер. "С учетом серьезности готовящегося покушения на Владимира Путина, с учетом того, что действительно серьезная опасность получила свое подтверждение в ходе предварительного разбирательства, такие заявления делать как минимум кощунственно", – заявил Песков.

По словам Пескова, сообщение о готовившемся покушении никак не повлияло "ни на настроение, ни на рабочий ритм" Путина. Как заявил пресс-секретарь, Путин знает о каждой из попыток покушения, но это "никогда не приводит к тому, что он меняет свой рабочий график: он не отказывается ни от запланированных поездок, ни от посещений тех или иных объектов".

В сентябре 2013 года предполагаемого Пьянзина приговорили в России к десяти годам лишения свободы. Осмаева в Россию не выдали, так как он успешно обжаловал решение об экстрадиции в ЕСПЧ.

Комментарии 10 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
02.06.2017
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Илья Мильштейн

Пиаристический акт

Илья Мильштейн, 29.02.2012

Наверняка среди советников Путина были люди, которые говорили, что это грубоватая работа: теракт накануне выборов. Вне зависимости от того, как это делалось в Одессе, всерьез или ради хохмы. Но эти советы были, по-видимому, отвергнуты. Причина в самой России и ее народе, каким он представляется Владимиру Владимировичу.
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