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новость Оголтелая вирусофобия

Путин: Источник вируса-вымогателя WannaCry - спецслужбы США
15.05.2017
Скриншот заставки вируса WannaCry
Скриншот заставки вируса WannaCry
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Президент Владимир Путин заявил, что источником компьютерного вируса-вымогателя WannaCry, эпидемия которого поразила компьютеры в более чем 150 странах мира, являются американские спецлужбы. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам визита в Китай, сообщает Интерфакс.

"Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft об этом прямо заявило. Сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия здесь совершенно ни при чем. Мне странно слышать в этих условиях что-то другое", - цитирует агентство слова Путина.

Путин сказал, что российские учреждения серьезно не пострадали от кибератаки, но, по его словам, сам факт эпидемии вируса-вымогателя "вызывает озабоченность".

Между тем президент Microsoft Брэд Смит напрямую не обвинял американские спецслужбы в распространении вируса. Смит накануне написал в своем блоге на сайте корпорации, что вирус WannaCry использует при атаке программные уязвимости, которыми для получения данных пользовалось Агенство национальной безопасности (АНБ) США. Позже после утечки информации эти уязвимости стали общеизвестными, на основе их разработчики WannaCry создали зловредную программу.

В понедельник британская The Times сообщила со ссылкой на данные платежных систем, что организаторы кибератаки заработали на своих жертвах, согласившихся заплатить деньги за расшифровку поврежденных вирусом файлов, 42 тысячи долларов.

В тот же день вторая волна кибератаки затронула Азию. Как передает "Hindustan Times", в Китае от заражения пострадали компьютеры энергетического гиганта PetroChina, полиции и дорожных служб. Власти Южной Кореи сообщили о девяти случаях заражения вирусом, зафиксированных в стране. По данным Associated Press, в Японии от атаки пострадали компании Nissan и Hitachi.

Эпидемия компьютерного вируса WannaCry началась в прошлую пятницу. По состоянию на субботу зловредная программа заразила около 45 тысяч компьютеров в 74 странах мира. В России от вируса пострадали компьютерные системы "Сбербанка", "Мегафона", "Российских железных дорог" и МВД. Вирус WannaCry шифрует файлы пользователя и изменяет их расширение. За расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить в биткоинах выкуп от 200 до 600 долларов. В случае неуплаты файлы удаляются.

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15.05.2017
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