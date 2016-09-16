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Объяснения пресс-службы премьер-министра Дмитрия Медведева о резиденции в усадьбе Миловка не соответствуют действительности. Об этом заявил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Накануне пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова прокомментировала расследование ФБК о даче, которой пользуется Медведев и его семья."Объекты, где председатель правительства размещается на временное или постоянное проживание, находятся под охраной ФСО, будь то гостиницы или резиденции, находящиеся в государственной или иной собственности, и обеспечиваются средствами спецсвязи. Названные Вами объекты, как и другие объекты временного проживания, не находятся в собственности Дмитрия Анатольевича Медведева и не используются им и членами его семьи на другом правовом основании", - заявила она. Тимакова признала при этом, что премьер "бывал" в Миловке.

Кроме того, Федеральная служба охраны сообщила "Эху Москвы", что усадьба Миловка не является ее объектом.

В субботу Навальный опубликовал документы, в которых указано, что в Миловке расположено официальное подразделение ФСО. Этот же отдел спецслужбы занимает два дома в близлежащем городе Плесе, что следует из контрактов на услуги ЖКХ.

Кроме того, Навальный опубликовал фотографии объектов спецсвязи, расположенных на территории усадьбы.

Основатель ФБК также привел свидетельства местных жителей, что Медведев с семьей бывает в Миловке очень часто.

"Резюме: 1. Тимакова лжет. 2. Это дача Медведева и его семьи. 3. Дача построена на частные деньги, и это коррупция. 4. Дача охраняется ФСО, и это нецелевое использование бюджетных средств", - пишет Навальный.

Накануне Навальный опубликовал очередное расследование ФБК. В нем утверждалось, что Медведев регулярно пользуется дачей в усадьбе Миловка на берегу Волги в Ивановской области.

Стоимость реставрации усадьбы и строительства остального комплекса, занимающего территорию 80 гектаров, в ФБК оценили в 25–30 миллиардов рублей. По данным ФБК, территорию приобрел фонд "Дар" на деньги, выделенные акционерами компании "Новатэк" на благотворительность. Из этих же средств была оплачена реставрация усадьбы и строительство остальных объектов. Фонд тесно связан с супругой Медведева Светланой, а руководителем наблюдательного совета фонда был однокурсник премьер-министра Илья Елисеев, отмечают в ФБК. После 2011 года комплекс был передан Фонду по сохранению историко-культурного наследия.