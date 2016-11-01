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Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды возбудил дело по факту перекрытия доступа к реке Раменке в районе жилого комплекса "Золотые ключи - 1", где находится квартира премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщает в своем блоге основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Именно ФБК инициировал возбуждение дела.

Как говорится в ответе на запрос фонда, подписанном замначальника департамента Сергеем Мельниковым, дело открыто по статье 8.12.1 КоАП (несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе), предусматривающей для юридических лиц штраф от 200 до 300 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток.

Согласно части 6 статьи 6 Водного кодекса, напоминает Навальный, полоса земли вдоль водных объектов общего пользования предназначена также для общего пользования, и доступ к ней перекрыт быть не может.

О том, что Медведев является собственником квартиры в "Золотых ключах", свидетельствует помещенное Навальным факсимиле выписки из реестра прав на недвижимость. Объект находится по адресу Минская ул., д. 1а. Квартира расположена на 6-м этаже; номер ее, однако, в публикации Навального скрыт, а данные о площади в отсканированный фрагмент не попали.

21 октября Навальный сообщил об открытии административного дела против олигарха Бориса Ротенберга, друга Владимира Путина. Утверждалось, что его привлекают за неправомерную приватизацию водоема.

Как выяснилось, Ротенберг приобрел себе участок земли в пгт Токсово Всеволожского района. При этом он захватил часть акватории залива Уймахуонеэнлахти озера Хепоярви, огородив ее забором с воротами. Эта часть водоема, так же как и прилегающая территория, официально оформлена в собственность Ротенберга, что зафиксировано в реестре прав на недвижимость. Между тем Водный и Земельный кодексы это прямо запрещают.

Навальный сообщал, что ФБК также намерен подать в суд гражданский иск с требованиями вернуть участок в государственную собственность и снести незаконные постройки.