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Из администрации президента после неполных трех месяцев работы уволен замначальника управления внутренней политики Сергей Смирнов, отвечавший за взаимодействие с Госдумой. Об этом сообщает "Коммерсант". Соответствующее распоряжение подписал в понедельник глава АП Антон Вайно.

Чиновника уволили примерно за неделю до истечения испытательного срока.

Отставку Смирнова связывают с возникшими недавно трениями между нижней палатой и АП. В ноябре руководство Госдумы исключило чиновников кремлевской администрации из совета палаты, который определяет повестку пленарных заседаний. Между тем, отмечает издание, когда нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин был первым замглавы АП, предшественник Смирнова Радий Хабиров беспрепятственно посещал совет нижней палаты.

Кроме того, чиновникам АП был запрещен проход в президентскую ложу зала пленарных заседаний.

Смирнов, как утверждают источники газеты, не принял никакого участия в разрешении конфликта, так что вмешаться пришлось его непосредственному руководителю - начальнику управления внутренней политики Андрею Ярину.

Кроме того, напоминает издание, в начале нынешнего месяца стало известно, что, когда в августе аппарат Общественной палаты через сайт госзакупок объявил тендер на подготовку доклада о состоянии гражданского общества в стране, победителем была объявлена фирма "Спектр", занимающаяся пошивом верхней одежды, а единственным ее конкурентом оказалась рекламная фирма "Бренд-сити". Подрядчик был выбран 29 августа, когда аппаратом ОП еще руководил Смирнов.

Теперь, по данным "Коммерсанта", Смирнов пытается устроиться на должность замглавы Минобрнауки.

Кто займет место чиновника в АП, пока не известно. Источники издания не исключают, что на эту должность назначат кого-либо из депутатов Госдумы. По словам одного из собеседников газеты, куратора "ищут такого, чтобы не дрожал перед спикером, но и не воевал с ним".

38-летний Смирнов - бывший каратист. Окончил Московский пограничный институт ФСБ. В 2014 году стал замруководителя Росмолодежи; отвечал за региональную политику. Смирнов был первым директором прокремлевского молодежного форума "Таврида", который с 2014-го ежегодно проводится в аннексированном Крыму. Вскоре, однако, чиновник перешел в ОП, где работал два года - до нынешней осени, когда был назначен в кремлевскую администрацию.