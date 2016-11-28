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Президент Владимир Путин подписал указы об увольнении четверых госчиновников, нарушивших его запрет баллотироваться в Российскую академию наук. Документы опубликованы на официальном сайте Кремля.

От должности освобождены начальник следственного департамента МВД, замминистра Александр Савенков, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун, начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, а также начальник главного медицинского управления Управления делами президента Константин Котенко.

Сообщается, что Христофоров уволен "по достижении предельного возраста пребывания на военной службе", Савенков, Фисун и Котенко - "по собственному желанию".

Все эти чиновники на последних выборах стали членами-корреспондентами РАН. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение об увольнении четверых госчиновников связано с их избранием в Академию наук.

23 ноября на заседании президентского совета по науке и образованию Путин высказал недовольство в адрес чиновников, которые вопреки его запрету получили звания академиков РАН. По мнению главы государства, невозможно эффективно совмещать работу в органах государственной власти с серьезными научными исследованиями.

"Я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой. Потому что, судя по всему, их научная деятельность важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления", - сказал Путин.

Президент отметил, что в конце прошлого года он обратился к своим коллегам и президенту Академии наук с просьбой. "Просьба заключалась в том, что в прежние времена у нас много представителей различных уровней власти принимали участие в выборах в Академию наук, в том числе высшие должностные лица. Я обратился с просьбой к своим коллегам воздержаться от участия в выборах новых членов в Академию наук в силу того, что люди, которые замещают должности в органах государственной власти, особенно на верхних ступенях, заняты по службе или должны быть, как минимум, заняты по службе серьезным образом, иначе они не способны выполнять свои служебные обязанности, и заниматься научными исследованиями могут только в свободное время, которого для людей, которые добросовестно работают на административных должностях, фактически не остается", - сказал Путин.

В тот же день президент РАН Владимир Фортов сообщил, что в Академию наук были избраны несколько госслужащих. "Человек пять-семь, вот так. Зависит от того, как считать", - сказал Фортов. 24 ноября глава РАН отметил, что никто из госчиновников, обладающих статусом академика или члена-корреспондента, не обращался за отказом от него. При этом Фортов отметил, что чиновники не смогут отказаться от академических званий, поскольку устав РАН предусматривает пожизненное членство.