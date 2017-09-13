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Октябрьский районный суд Краснодара арестовал 19-летнего украинского блогера Павла Гриба до 17 октября. Решение было вынесено еще 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. К этому моменту блогер уже находился в розыске.

Грибу предъявлено обвинение по статье 205.1 УК (содействие террористической деятельности).

Гриба арестовали заочно, когда он еще находился на Украине, пояснил адвокат блогера Андрей Сабинин. По мнению юриста, в октябре арест Гриба будет продлен, так как расследование дела по статье о терроризме займет много времени. Сабинин учерен, что его подзащитного не отпустят под подписку о невыезде или домашний арест, так как у него нет российской регистрации и какого-либо имущества в России.

Сабинин также рассказал подробности похищения Гриба в Гомеле. 24 августа примерно в 17 часов на одной из центральных улиц к блогеру подошли "люди в штатском, посадили его в микроавтобус, связали и отвезли в лес, где уже почти в темноте передали другим людям". Адвокат не уточнил, кто были эти люди. После похищения Гриба день или два держали в каком-то здании без окон и солнечного света. "После этого, опять же, по его словам, прибыла следственная бригада, оформила его задержание в соответствии с российским уголовно-процессуальным кодексом. И когда его привезли в отделение полиции, он узнал, что это Смоленская область. Он увидел вывеску на участке полиции. По-моему, это город Рябцево. Там у него сняли отпечатки пальцев", - сказал Сабинин. После этого, по словам адвоката, бригада следователей выехала с Грибом в Краснодар, где он сейчас находится в СИЗО №5.

Блогер - сын капеллана и бывшего офицера Госпогранслужбы Украины Игоря Гриба. Активно выступал в соцсетях против российской агрессии и, по словам его отца, "часто не выбирал выражений по адресу врагов Родины".

Некоторое время назад Гриб-младший познакомился во "ВКонтакте" с некоей девушкой, имеющей в Skype аккаунт 44 Ruthenia. Молодые люди договорились встретиться 24 августа в Гомеле; девушка пообещала приехать туда из России. При этом планировалось, что уже вечером 24-го числа блогер вернется в Киев.

Позже появилась информация, что россиянке, которая выманила Гриба в Гомель, 17 лет, она жительница Сочи и проходит по некоему уголовному делу, а встречу блогеру назначила под давлением ФСБ.

Гриб-старший, не дождавшись сына, уже 25-го числа сам выехал в Гомель и там получил информацию, что молодой человек был объявлен в розыск по возбужденному сочинским горотделом ФСБ делу о теракте. При этом Белоруссия целую неделю, до 31 августа, не подтверждала официально, что Гриб въехал в страну.