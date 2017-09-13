О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.263974.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.263974.html
Также: Политзеки, Право, Спецслужбы, Криминал, Украина, Россия, Война, Белоруссия, Общество, Происшествия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Андрей Сабинин

новость Достоин похищения

Суд заочно арестовал политзека Гриба еще до его приезда в Белоруссию
13.09.2017
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
Реклама

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал 19-летнего украинского блогера Павла Гриба до 17 октября. Решение было вынесено еще 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. К этому моменту блогер уже находился в розыске.

Грибу предъявлено обвинение по статье 205.1 УК (содействие террористической деятельности).

Гриба арестовали заочно, когда он еще находился на Украине, пояснил адвокат блогера Андрей Сабинин. По мнению юриста, в октябре арест Гриба будет продлен, так как расследование дела по статье о терроризме займет много времени. Сабинин учерен, что его подзащитного не отпустят под подписку о невыезде или домашний арест, так как у него нет российской регистрации и какого-либо имущества в России.

Сабинин также рассказал подробности похищения Гриба в Гомеле. 24 августа примерно в 17 часов на одной из центральных улиц к блогеру подошли "люди в штатском, посадили его в микроавтобус, связали и отвезли в лес, где уже почти в темноте передали другим людям". Адвокат не уточнил, кто были эти люди. После похищения Гриба день или два держали в каком-то здании без окон и солнечного света. "После этого, опять же, по его словам, прибыла следственная бригада, оформила его задержание в соответствии с российским уголовно-процессуальным кодексом. И когда его привезли в отделение полиции, он узнал, что это Смоленская область. Он увидел вывеску на участке полиции. По-моему, это город Рябцево. Там у него сняли отпечатки пальцев", - сказал Сабинин. После этого, по словам адвоката, бригада следователей выехала с Грибом в Краснодар, где он сейчас находится в СИЗО №5.

Блогер - сын капеллана и бывшего офицера Госпогранслужбы Украины Игоря Гриба. Активно выступал в соцсетях против российской агрессии и, по словам его отца, "часто не выбирал выражений по адресу врагов Родины".

Некоторое время назад Гриб-младший познакомился во "ВКонтакте" с некоей девушкой, имеющей в Skype аккаунт 44 Ruthenia. Молодые люди договорились встретиться 24 августа в Гомеле; девушка пообещала приехать туда из России. При этом планировалось, что уже вечером 24-го числа блогер вернется в Киев.

Позже появилась информация, что россиянке, которая выманила Гриба в Гомель, 17 лет, она жительница Сочи и проходит по некоему уголовному делу, а встречу блогеру назначила под давлением ФСБ.

Гриб-старший, не дождавшись сына, уже 25-го числа сам выехал в Гомель и там получил информацию, что молодой человек был объявлен в розыск по возбужденному сочинским горотделом ФСБ делу о теракте. При этом Белоруссия целую неделю, до 31 августа, не подтверждала официально, что Гриб въехал в страну.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
13.09.2017
статья Статьи по теме
Виталий Портников

На чужой планете

Виталий Портников, 08.09.2017

Павел Гриб поплатился за свою "инопланетность". А еще за отца, конечно. Сын за отца отвечает - это мы выучили со сталинских времен. И на Лубянке ничего не меняется. Кража человека остается доблестью, поиск заложников - средством освобождения своих преступников, ложь - единственным доказательством правоты.

новость Новости по теме
11.09.2017 Политзек Гриб рассказал о своем похищении →
07.09.2017 Украинский блогер Гриб находится в СИЗО-5 в Краснодаре →
31.08.2017 Белоруссия подтвердила въезд украинского блогера Гриба в страну →
28.08.2017 Украинский офицер Гриб: Моего сына ФСБ выманила в Белоруссию и там похитила →
Фото и Видео
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама
Выбор читателей
статья "Матильда" и адское пламя
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Мединский о "Матильде"
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Задержан замглавы ФСИН
Олег Коршунов. Фото: fsin.su
новость Обида за "собаку Путина"
Собака-Путин. Популярное в начале 2010-х фото
статья Атака польского хищника
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Классификация насилия
383
статья Россия и США перед новой бурей
Владимир Абаринов
новость Егорову вменяют экстремизм
Владимир Егоров. Фото с личной ФБ-страницы
в блоге Электорат из соломы
383
новость Сенат требует отчета от соцсетей
Ричард Бёрр. Фото: burr.senate.gov
новость Спортсмены избежали наказания
Допинг-контроль. Фото: wada-ama.org
в блоге Выдвижение вождя
383
статья Саакашвили и Порошенко
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Киносеть отказалась от "Матильды"
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
новость Крым: на свободу со вторым инсультом
Кабир Мохаммад. Фото: crimeahrg.org
новость Новое задержание в Крыму
Ренат Параламов. Кадр интервью о посте в рамадан
в блоге Учитель астрономии
383
новость Киев: расстрел эмигрантов из Дагестана
Исламский культурный центр в Киеве. Фото: arraid.org
новость Волна "телефонного терроризма"
Разминирование. Фото: mvd.ru
новость Держать взаперти
Табличка на доме Бориса Немцова. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру