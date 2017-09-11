О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.263943.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.263943.html
Также: Политзеки, Право, Спецслужбы, Криминал, Украина, Россия, Война, Белоруссия, Общество, Происшествия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Андрей Сабинин

новость Политзек Гриб рассказал о своем похищении

11.09.2017
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
Реклама

19-летний украинский блогер Павел Гриб, после похищения в Белоруссии заключенный в СИЗО-5 в Краснодаре по делу о содействии терроризму, сообщил адвокату "Агоры" Андрею Сабинину детали произошедшего с ним. Рассказ политзека юрист кратко изложил на своей ФБ-странице.

Неизвестные лица, следует из публикации, похитили Гриба 24 августа в Гомеле и вывезли в Смоленскую область России, где передали другим неизвестным. Там же примерно через два дня после похищения блогера был оформлен протокол его задержания. Затем Гриба доставили в Краснодар.

От комментирования обвинения, предъявленного политзеку, Сабинин воздержался, пояснив, что силовики взяли у него подписку о неразглашении.

Выглядит Гриб, по сообщению адвоката, "нормально", однако беспокоится из-за того, что остался без лекарств. Блогер имеет инвалидность и должен постоянно принимать целый ряд препаратов. "Также не решены бытовые проблемы", - добавил Сабинин.

О нахождении Гриба в СИЗО-5, неофициально контролируемом ФСБ, стало известно в четверг после обеда. Уже на следующий день Сабинин попытался встретиться с политзеком, однако администрация СИЗО незаконно отказала адвокату, потребовав у него санкцию следователя на посещение.

Блогер - сын капеллана и бывшего офицера Госпогранслужбы Украины Игоря Гриба. Активно выступал в соцсетях против российской агрессии и, по словам его отца, "часто не выбирал выражений по адресу врагов Родины".

Некоторое время назад Гриб-младший познакомился во "Вконтакте" с некоей девушкой, имеющей в Skype аккаунт 44 Ruthenia. Молодые люди договорились встретиться 24 августа в Гомеле; девушка пообещала приехать туда из России. При этом планировалось, что уже вечером 24-го числа блогер вернется в Киев.

Позже появилась информация, что россиянке, которая выманила Гриба в Гомель, 17 лет, она жительница Сочи и проходит по некоему уголовному делу, а встречу блогеру назначила под давлением ФСБ.

Гриб-старший, не дождавшись сына, уже 25-го числа сам выехал в Гомель и там получил информацию, что молодой человек был объявлен в розыск по возбужденному сочинским горотделом ФСБ делу о теракте. Как передает "Медиазона", после встречи с подзащитным Сабинин уточнил, что блогеру вменена часть 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму), предусматривающая от 5 до 10 лет колонии.

При этом Белоруссия целую неделю - до 31 августа - не подтверждала официально, что Гриб въехал в страну.

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении блогера.

Оставить комментарий Обсудить
11.09.2017
статья Статьи по теме
Виталий Портников

На чужой планете

Виталий Портников, 08.09.2017

Павел Гриб поплатился за свою "инопланетность". А еще за отца, конечно. Сын за отца отвечает - это мы выучили со сталинских времен. И на Лубянке ничего не меняется. Кража человека остается доблестью, поиск заложников - средством освобождения своих преступников, ложь - единственным доказательством правоты.

новость Новости по теме
07.09.2017 Украинский блогер Гриб находится в СИЗО-5 в Краснодаре →
31.08.2017 Белоруссия подтвердила въезд украинского блогера Гриба в страну →
28.08.2017 Украинский офицер Гриб: Моего сына ФСБ выманила в Белоруссию и там похитила →
Фото и Видео
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама
Выбор читателей
статья Россия и США перед новой бурей
Владимир Абаринов
новость ФБР против российского Sputnik
Логотип Sputnik
статья Саакашвили и Порошенко
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Мальцев в Париже
Вячеслав Мальцев, Андрей Немчинов и Владимир Кузнецов в Париже. Фото Пьера Афнера
статья Атака польского хищника
новость Разгон мусульман в Питере
Митинг мусульман на Дворцовой площади. Фото: fontanka.ru
новость Ростов: теракт, которого не было
Татьяна Карпенко (слева) и Наталья Гришина. Фото: kavkaz-uzel.eu
РЕКЛАМА
Loading...
новость Новое ограничение на митинги
Белый дом. Фото: Википедия
новость Приговор Чийгозу: 8 лет
Ахтем Чийгоз. Кадр "Крым.Реалий"
новость Саакашвили прорвался на Украину
Михаил Саакашвили в толпе сторонников на погранпункте "Шегини". Кадр видео Андрея Дубчака
новость Латынина эмигрировала
Юлия Латынина. Фото Дмитрия Рожкова
новость Дело о прорыве Саакашвили
Михаил Саакашвили у мэрии Львова. Кадр видео с личной ФБ-страницы
новость Москва: победа демократов
Выборы в Тимирязевском районе. Фото с ФБ-страницы Юлии Галяминой
новость Шульц: в бега перед приговором
Дмитрий Бобров (Шульц). Кадр видеообращения накануне приговора
новость Открыт музей Дзержинского
На открытии музея Дзержинского в селе Кай. Фото: uralchem.ru
новость Царебожники жгут машины
Сожженный автомобиль. Фото с ФБ-страницы Константина Добрынина
в блоге Плоды нелюбви к государю
383
в блоге Миф о "черных"
7
статья Памфилова напала на Москву
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Сенцова этапировали из Иркутска
Олег Сенцов читает письмо в СИЗО, 2016. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур