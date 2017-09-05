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В аэропорту Минска милиция и люди в штатском задержали уроженку Аргуна Луизу Дудуркаеву, сообщает "Новая газета". Девушка пыталась вылететь в Норвегию, где получила статус беженца.

В конце июня 22-летняя Дудуркаева бежала из Чечни. Девушка стала получать угрозы после публикации ее фотографии в ВК-сообществе "Карфаген", выступающего "за очищение вайнахского народа". В частности, участники сообщества публикуют данные о девушках, которые, по их мнению, "непристойно себя ведут".

1 августа несколько российских СМИ, в частности, паблик Mash, написали со ссылкой на "источники в ФСБ", что Дудуркаева направляется в Сирию и собирается вступить в ряды "Исламского государства". Родственники девушки это отрицали. При этом они обратились в полицию с заявлением об "утрате родственных связей", после чего было возбуждено розыскное дело.

3 августа в аэропорту Шереметьево сотрудники полиции задержали Дудуркаеву по этому делу. У нее взяли объяснения, сфотографировали и отпустили.

Девушке помогли правозащитники и 31 августа Дудуркаева с помощью правозащитников получила документы беженца и шенгенскую визу от Норвегии.

В понедельник около 12.30 в аэропорту Минска Дудуркаева была задержана при попытке вылететь в Хельсинки. Белорусские милиционеры отказались разговаривать с сопровождающим Дудуркаеву юристом, хотя у него была доверенность на представление ее интересов в госорганах.

Милиционеры увели девушку для "беседы" с неизвестными людьми в штатском. "Через час Луиза Дудуркаева вышла в слезах в сопровождении мужчины, который представился адвокату ее отцом. Этот человек увез Луизу в неизвестном направлении. Выданное Норвегией проездное удостоверение беженца осталось в руках Луизы Дудуркаевой", - сообщает "Новая".

Это не первый случай задержания в Белоруссии беженцев из Чечни. В июне в в городе Добруш Гомельской области белорусские пограничники задержали спортсмена-эмигранта Мурада Амриева. Его выдали на российской границе сотрудникам ФСБ, а те передали Амриева чеченским оперативникам. Его отвезли в Грозный, где с эмигранта взяли подписку о невыезде и передали его родственникам.

Амриев покинул Чечню в 2013 году, после того как его пытали, требуя показаний по делу о совершенном в 2008 году покушении на начальника грозненской полиции Магомеда Дашаева. В преступлении подозревался старший брат Амриева, к тому времени поселившийся в Германии.