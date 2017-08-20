Реклама

Основного фигуранта первого (севастопольского) дела крымских мусульман Руслана Зейтуллаева, осужденного к 15 годам строгого режима по обвинению в членстве в "Хизб ут-тахрир", этапируют из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в одну из колоний Башкирии. Об этом в пятницу сообщило на своей ФБ-странице генконсульство Украины в Ростове.

В Башкирии находится несколько колоний строгого режима. В какую именно из них везут Зейтуллаева, в публикации не уточняется.

Между тем "КрымSOS" тогда же передал со ссылкой на Мерьем Зейтуллаеву, жену политзека, что в связи с этапированием в колонию он снял голодовку, которую объявил 27 июля, во время апелляции на приговор ему в Верховном суде России.

32-летний Зейтуллаев - рабочий-строитель из села Орлиное в черте аннексированного Севастополя. Он был арестован 23 января 2015 года. Согласно фабуле дела, которое вел крымский главк ФСБ, в конце марта 2014-го Зейтуллаев организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района Севастополя, а также в других частях города ячейку "Хизб ут-тахрир" для создания в Севастополе Крымского вилаята как административной единицы всемирного халифата. Как утверждается, от трех других фигурантов дела - Нури (Юрия) Примова, Рустема Ваитова и Ферата Сайфуллаева - он требовал вести пропаганду идей "Хизб ут-тахрир", вербовать новых членов, а в дальнейшем - организовывать собственные подразделения этой структуры.

На следствии все четверо политзеков отказались от дачи показаний. Зейтуллаев не давал показаний и в ходе первого процесса по делу, который прошел в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове в середине прошлого года.

В прениях сторон прокурор Геннадий Труханов запрашивал 17 лет строгого режима по части 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), для Сайфуллаева - восемь, а для Примова и Ваитова - семь лет общего режима по части 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации).

Однако судейская коллегия под председательством Вячеслава Корсакова 7 сентября 2016 года переквалифицировала обвинение Зейтуллаеву с части 1 статьи 205.5 на часть 2 и дала ему семь лет общего режима. Остальные трое политзеков получили минимальные сроки, предусмотренные кодексом, - пять лет общего режима.

Никто из подсудимых не признал вину. Выступая с последним словом, они заявили о политической мотивированности дела.

Между тем прокуратура обжаловала приговор Зейтуллаеву. 27 декабря 2016-го коллегия ВС в составе Игоря Крупнова, Александра Замашнюка и Сергея Сокерина отменила приговор основному фигуранту и подтвердила решения в отношении трех остальных.

В начале нынешнего года Примова, Ваитова и Сайфуллаева отправили в колонии. Примов содержится в марийской ИК-5 в поселке Ясный Советского района, Ваитов - в ИК-1 в Кургане, а Сайфуллаев - в кировской ИК-17 в Омутнинске. Две последние колонии имеют репутацию пыточных.

Между тем дело Зейтуллаева с февраля нынешнего года рассматривалось в СКОВСе повторно. В прениях тот же прокурор Труханов вновь требовал для Зейтуллаева 17-летнего срока. Однако 26 апреля коллегия под председательством Анатолия Колесника, согласившись с квалификацией дела по части 1 статьи 205.5, дала политзеку 12 лет строгого режима, то есть срок ниже нижнего предела.

Прокуратура повторно обжаловала приговор, и коллегия ВС в составе Александра Воронова (председательствующий), Олега Дербилова (судья-докладчик) и Дмитрия Сабурова увеличила Зейтуллаеву срок до 15 лет. В качестве дополнительного наказания политзеку был назначен год ограничения свободы после выхода из колонии ( ВИДЕО).

Это минимальный срок заключения и минимальный срок ограничения свободы из тех, что предусмотрены кодексом.

"Даже если всех нас посадят в лагеря, весь мир будет это видеть и осуждать, - заметил Зейтуллаев в последнем слове на апелляции, обращаясь к соотечественникам - крымским татарам. - Оставайтесь и отстаивайте свои права и свободы, не нарушая международное право. Те, кто временно уехал, - поскорее возвращайтесь в Крым, к жемчужине наших предков. Обман не вечен".

"Если я умру в этих застенках, мои близкие будут мной гордиться, - добавил политзек. - А для остальных я буду примером чести и мужества".

С апреля нынешнего года Зейтуллаев трижды держал голодовки протеста. Требованиями последней были допуск к нему украинского омбудсмена Валерии Лутковской, генконсула Украины в Ростове Виталия Москаленко и российских правозащитников и журналистов, а также возвращение его на Украину и прекращение преследований крымских татар.