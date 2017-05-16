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Прокуратура направила в Верховный суд России апелляционное представление на новый приговор основному фигуранту первого (севастопольского) дела крымских мусульман Руслану Зейтуллаеву. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

В бумаге указывается, что вмененная политзеку часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации) предусматривает срок от 15 лет до пожизненного. Между тем 26 апреля по итогам повторного рассмотрения дела коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону под председательством Анатолия Колесника приговорила Зейтуллаева к 12 годам строгого режима.

Назначение срока ниже нижнего предела, говорится в апелляционном представлении, "возможно лишь при наличии исключительных обстоятельств". В деле Зейтуллаева такие обстоятельства отсутствуют, утверждает прокуратура.

Насколько известно, в СМИ действительно не пояснялось, по какой причине политзеку дали срок ниже предусмотренного кодексом. Зейтуллаев вину не признал и со следствием совершенно не сотрудничал. Прокурор Геннадий Труханов запрашивал для подсудимого 17 лет строгого режима.

Первый приговор Зейтуллаеву также был отменен по требованию прокуратуры. В первом процессе тот же прокурор Труханов требовал для политзека тех же 17 лет строгого режима, однако судейская коллегия переквалифицировала обвинение Зейтуллаеву на часть 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и дала ему лишь 7 лет, причем не строгого режима, а общего.

В понедельник политзек начал новую голодовку в ростовском СИЗО-1. Он протестует против вынесенного ему приговора, а также против репрессий в отношении других крымских татар. Также Зейтуллаев добивается допуска к нему украинского консула; до сих пор украинским дипломатам под различными надуманными предлогами отказывают во встрече с политзеком.

В апреле Зейтуллаев уже держал в течение 22 дней голодовку со схожими требованиями. Акция вызвала резонанс как на Украине, так и за ее пределами.

Трое других фигурантов севастопольского дела мусульман - Нури (Юрий) Примов, Рустем Ваитов и Ферат Сайфуллаев - получили 5 лет общего режима каждый по части 2 статьи 205.5. Никто из них вину также не признал. Приговоры этим фигурантам прокуратура не оспаривала, и в декабре решения вступили в законную силу. Примов содержится в марийской ИК-5 в поселке Ясный Советского района, Ваитов - в ИК-1 в Кургане, а Сайфуллаев - в кировской ИК-17 в Омутнинске. Две последние колонии имеют репутацию пыточных.

Известно, что Ваитова в колонии неоднократно отправляли в ШИЗО за отказ стать доносчиком. Сейчас в Сети идет сбор средств на операцию дочери политзека Сафие, которая родилась с серьезными заболеваниями уже после ареста отца.