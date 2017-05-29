Реклама

Президент Владимир Путин подписал закон об административном надзоре за осужденными по "террористическим" и "экстремистским" статьям уголовного кодекса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки в статью 173.1 уголовно-исполнительного кодекса предполагают установить административный надзор над осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистской направленности и "террористические" преступления. Надзор предлагается установить за осужденными по следующим статьям: 205 (теракт), 205.1 (содействие терроризму), 205.2 (публичные призывы к терроризму или публичное оправдание терроризма), 205.3 (прохождение обучения для занятия терроризмом), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации), 206 (захват заложника), 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 211 (угон корабля, самолета или поезда), 220 (незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами), 221 (хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственные захват или удержание власти), 279 (вооруженный мятеж), 282 (разжигание ненависти либо вражды), 282.1 (организация экстремистского сообщества), 282.2 (организация деятельности экстремистской организации), 282.3 (финансирование экстремизма), 295 (посягательство на жизнь судьи или следователя), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 360 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).Это касается также нескольких других статей, если преступление совершено "по мотивам национальной или религиозной ненависти или вражды" или "вражды в отношении социальной группы": 105 (убийство), пункт "е" части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам вражды или ненависти), пункт "з" части 2 статьи 117 (истязание по тем же мотивам), часть 4 статьи 150 (вовлечение несовершеннолетнего в преступления по тем же мотивам).

Тяжкими согласно статье 15 УК являются преступления, максимальное наказание за которые составляет от 5 до 10 лет колонии, особо тяжкими - те, максимальное наказание за которые равно 10 или более годам.

Между тем не во всех случаях преступления по перечисленным статьям считаются тяжкими. Так, часть 1 статьи 282, по которой чаще всего преследуют за публикации в интернете, предусматривает до пяти лет лишения свободы - это преступление средней тяжести. Из текста нового закона неясно, должен ли распространяться на таких осужденных административный надзор.

Кроме того, если в части 3 статьи 4 старой редакции закона об административном надзоре говорилось, что судом "могут" устанавливаться отдельные административные ограничения для осужденных, то в законе сказано, что "обязательным является установление судом административного ограничения" в виде обязанности отмечаться в полиции до четырех раз в месяц и запрета на выезд за пределы определенной территории для бездомных осужденных или тех, кого осудили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По старому законодательству надзор устанавливался над осужденными за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, опасными или особо опасными рецидивистами, а также над теми, кто признавался в местах лишения свободы злостным нарушителем порядка, будучи осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления.

17 мая Госдума приняла закон в третьем чтении. Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством в декабре 2014 года.