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Заволжский районный суд Ярославля запросил характеристики болотного узника Ивана Непомнящих, отбывающего наказание в колонии № 1 Ярославской области, для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении. Об этом заявил адвокат Дмитрий Динзе, сообщает ТАСС.

"Было направлено ходатайство, его приняли к производству и запросили из колонии характеристики на Непомнящих", - сказал Динзе.

25 апреля Заволжский райсуд вернул ходатайство об УДО Непомнящих на доработку. "Судья выявила технические неточности в оформлении, в связи с этим ходатайство будет направлено адвокатам для доработки", - сказала пресс-секретарь Ярославского облсуда Наталия Сарбунова. Она отметила, что закон предусматривает рассмотрение ходатайства об УДО "в разумные сроки". "Как правило, это происходит в течение месяца", - пояснила Сарбунова.

25 февраля 2015 года Непомнящих задержали и на другой день поместили под домашний арест. 22 декабря 2015-го судья Замоскворецкого суда Алексей Кавешников приговорил Непомнящих к двум с половиной годам колонии общего режима по части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) ( ВИДЕО). После приговора Непомнящих был взят под стражу. Его срок закончится в августе 2017 года.

Полицейские из 2-го оперполка Евгений Гаврилов и Виктор Колмаков свидетельствовали, что испытали физическую боль от действий Непомнящих. Впоследствии Гаврилов стал потерпевшим и по "делу 26 марта".

Администрация колонии неоднократно накладывала на Непомнящих взыскания. 20 апреля политзека поместили в ШИЗО на семь суток за якобы невыполненную команду "отбой". Как отмечал Динзе, это произошло сразу после подачи ходатайства об УДО.

24 апреля появилась информация, что находящихся в ШИЗО Непомнящих и других заключенных избили. Болотник получил травмы ног и поясницы. Он, однако, пострадал меньше других. Руслану Вахапову и Евгению Макарову серьезные повреждения нанесли по всему телу. Вахапова несколько раз ударили головой о бетонный пол. Макаров, избитый очень сильно, в знак протеста вскрыл вены.

28 апреля ЕСПЧ придал приоритет жалобе Непомнящих, Вахапова и Макарова на издевательства в ИК-1 и потребовал принять обеспечительные меры. Все трое заявителей должны были быть в 48 часов обследованы независимыми врачами в присутствии защиты, а результаты обследования направлены в ЕСПЧ. Однако руководство ИК-1 отказалось пустить адвокатов к Непомнящих и другим заключенным. Во ФСИН заявили, что "независимая врачебная комиссия", осмотревшая заключенных 28 апреля, не нашла у них травм.

5 мая ЕСПЧ повторно потребовал от России допустить к заявителям адвокатов и провести медобследование. В тот же день администрация колонии продлила еще на шесть суток срок содержания Непомнящих в ШИЗО.

9 июня Непомнящих и Вахапова вновь поместили в ШИЗО. Вопреки закону, их перед этим не обследовала медкомиссия. 16 июня заключенным продлили срок содержания в ШИЗО.