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новость Фсиновцы: Кунгуров не поедет в колонию, а останется в СИЗО до конца срока

11.05.2017
Алексей Кунгуров. Кадр "Нейромира-ТВ"
Алексей Кунгуров. Кадр "Нейромира-ТВ"
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Тюменское УФСИН не намерено этапировать публициста-имперца Алексея Кунгурова в колонию-поселение, несмотря на то что приговор к двухлетнему сроку, вынесенный ему по обвинению в оправдании терроризма за статью в блоге, вступил в силу. Об этом в среду сообщил Фонд защиты гласности со ссылкой на Асию Байшихину, жену политзека.

Как рассказала Байшихина, сотрудники тюменского СИЗО-1 прямо заявили Кунгурову, что он останется в изоляторе до конца срока. "Там он от внешнего мира практически изолирован: может слушать в определенные часы только радио и не получает больше никакой информации", - заметила супруга публициста.

"Я точно знаю, - добавила Байшихина, - что многие люди шлют ему письма, где сообщают о последних событиях, надеясь, наверное, что он их прокомментирует в ЖЖ, но в лучшем случае до него доходит только каждое десятое письмо".

Адвокат политзека Александр Зырянов расценил действия фсиновцев как грубое нарушение Уголовно-исполнительного кодекса. Он напомнил, что публициста должны были забрать на этап в колонию в течение 10 дней после выдачи ему на руки уведомления о вступлении приговора в законную силу. Однако эта бумага Кунгурову до сих пор не вручена. "Где затерялось оно, непонятно: в суде первой инстанции говорят, что документы к ним еще не пришли, - заметил адвокат. - 30 апреля я подал заявление по факту неисполнения постановления Верховного суда прокурору Тюменской области (Владимиру Владимирову. - Ред.), но ответа от него пока нет".

"Вероятно, - предположил Зырянов, - кто-то из больших чинов опасается, что в колонии Алексей будет активно писать - там режим намного мягче, чем в следственном изоляторе, контролировать его будет трудней".

Статья 77 УИК допускает, что "в исключительных случаях" заключенные могут быть оставлены отбывать срок в СИЗО. Но такая норма распространяется только на осужденных к колонии общего режима, а не к колонии-поселению; при этом оставить заключенного в СИЗО можно только с его письменного согласия.

40-летний Кунгуров - топовый блогер ЖЖ. В своих статьях он критикует как демократическую оппозицию, так и путинский режим. В начале 2016 года сообщалось, что публицист вступил в "Комитет 25 января", созданный в поддержку агрессии России на Восточной Украине. В числе других членов этой структуры называли бывшего командира террористов в Славянске Игоря Гиркина, лидеров "Другой России" и Национально-демократической партии Эдуарда Лимонова и Константина Крылова, публицистов Максима Калашникова и Егора Холмогорова.

Поводом к преследованию Кунгурова стала статья "Кого на самом деле бомбят путинские соколы", помещенная им в своем блоге 12 октября 2015 года, вскоре после прямого вмешательства России в сирийскую войну. Этот текст рассказывает в том числе о деятельности "Исламского государства".

О деле против Кунгурова стало известно 3 марта 2016-го, после прошедшего у него обыска. Публицисту вменили часть 1 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание).

Первоначально Кунгуров находился под подпиской о невыезде, однако 15 июня Центральный райсуд Тюмени по ходатайству следователя ФСБ отправил публициста в СИЗО.

Суд над Кунгуровым прошел в декабре 2016 года в закрытом режиме. Разбирательство вела коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) под председательством Константина Сафонова на выездной сессии в помещении Тюменского облсуда. Приговор публицисту вынесли 20 декабря. При этом адвокат Зырянов подчеркивал, что ни на следствии, ни в суде не был доказан даже сам факт публикации статьи именно Кунгуровым. Текст поместили с адреса в Тюмени, пояснял юрист, тогда как сам публицист в это время находился в отъезде.

Тем не менее 28 марта 2017-го коллегия Верховного суда по делам военнослужащих подтвердила приговор политзеку.

Ранее, в январе нынешнего года, лидер Партии прогресса Алексей Навальный объявил, что будет как юрист представлять интересы Кунгурова в ЕСПЧ.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
11.05.2017
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