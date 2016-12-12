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новость Суд над публицистом Кунгуровым закрыт от публики по просьбе эксперта

12.12.2016
Алексей Кунгуров. Кадр "Нейромира-ТВ"
Алексей Кунгуров. Кадр "Нейромира-ТВ"
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Выездная коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) под председательством Константина Сафонова закрыла от публики разбирательство по делу тюменского публициста-имперца Алексея Кунгурова, арестованного по обвинению в призывах к терроризму. Об этом сообщает Ура.Ру.

В понедельник в помещении Тюменского облсуда состоялось первое заседание процесса; как можно заключить из карточки дела, предварительных слушаний не проводилось - коллегия приступила сразу к разбирательству по существу.

Процесс закрыли от публики по ходатайству прокурора, который, в свою очередь, сослался на заявление доцента кафедры журналистики Тюменского университета Владимира Лысова, который выполнил для областного УФСБ экспертизу по делу Кунгурова. 8 декабря жена политзека Асия Байшихина опубликовала в "Живом журнале" мужа пост "Знакомьтесь, типичный стукач", посвященный Лысову.

Как говорится в публикации, следователь, занимавшийся делом публициста, "отправлял запрос в издательство, которое выпускает книги Кунгурова, к коллегам журналистам, также ФСБ попыталась привлечь к травле Кунгурова "широкие слои общественности". Однако никто, кроме Лысова, помочь силовикам не захотел.

При этом, отметила Байшихина, "Лысов знаком с Алексеем и даже здоровается с ним за руку при встрече".

Также жена политзека привела цитаты из экспертного заключения, которые демонстрируют некомпетентность Лысова, и подчеркнула, что доказать наличие в текстах Кунгурова призывов к терроризму он так и не сумел.

В комментариях к посту читатели заявляли, что "ответят все стукачи", и интересовались "какими-нить данными сего доцента".

Лысов заявил в прокуратуру, что ему угрожают убийством, и обвинитель вышел с ходатайством о проведении слушаний в закрытом режиме.

На этом же заседании судейская коллегия продлила арест публициста до 28 февраля 2017 года.

39-летний Кунгуров - топовый блогер ЖЖ. В своих статьях он критикует как демократическую оппозицию, так и путинский режим. В начале нынешнего года сообщалось, что публицист вступил в "Комитет 25 января", созданный в поддержку агрессии России на Восточной Украине. В числе других членов этой структуры называют бывшего командира террористов в Славянске Игоря Гиркина, лидеров "Другой России" и Национально-демократической партии Эдуарда Лимонова и Константина Крылова, публицистов Максима Калашникова и Егора Холмогорова.

Кунгурову вменяется часть 1 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание), предусматривающая до пяти лет колонии. Поводом к преследованию публициста стала его статья "Кого на самом деле бомбят путинские соколы", помещенная им в своем блоге 12 октября 2015 года, вскоре после прямого вмешательства России в сирийскую войну. Этот текст рассказывает в том числе о деятельности "Исламского государства".

3 марта у Кунгурова прошел обыск с изъятием компьютеров. После обыска публицист был допрошен, а позже в тот же день отпущен под подписку о невыезде.

Однако 15 июня Центральный райсуд Тюмени по ходатайству следователя, ведущего дело, ужесточил Кунгурову меру пресечения, отправив его в СИЗО. Причина, по которой следователь обратился с таким ходатайством, не уточнялась.

В начале октября Znak.com сообщил, что тюменский главк ФСБ обратился к ряду уральских СМИ с требованием представить статьи Кунгурова, в которых "содержатся публичные оскорбления представителей власти и другие сведения, на которые необходимо обратить внимание правоохранительным и контролирующим органам". Позже "Новая газета" пояснила со ссылкой на Алексея Зырянова, адвоката политзека, что правовые основания обращаться с подобными требованиями силовикам дал "закон Яровой", который ввел в УК статью 205.6 (несообщение о преступлении; до года колонии).

Именно об этих требованиях и говорила в упомянутом посте Байшихина, сообщая о запросах следователя "коллегам журналистам". Как можно заключить из ее публикации, все СМИ требование ФСБ проигнорировали.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
12.12.2016

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