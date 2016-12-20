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Коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) под председательством Константина Сафонова на выездной сессии в помещении Тюменского облсуда приговорила публициста-имперца Алексея Кунгурова к двум годам колонии-поселения по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на Александра Зырянова, адвоката осужденного.

Кунгуров был объявлен виновным по части 1 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание), предусматривающей до пяти лет колонии. Какого срока требовал для публициста прокурор, издание не уточняет.

Также не сообщается, будет ли подана апелляция на приговор.

Если решение вступит в законную силу, отбывать срок Кунгурова повезут под конвоем, поскольку до вынесения приговора он содержался в СИЗО. Такой порядок предусмотрен частью 5 статьи 75.1 УИК (направление осужденных в колонию-поселение).

39-летний Кунгуров - топовый блогер ЖЖ. В своих статьях он критикует как демократическую оппозицию, так и путинский режим. В начале нынешнего года сообщалось, что публицист вступил в "Комитет 25 января", созданный в поддержку агрессии России на Восточной Украине. В числе других членов этой структуры называют бывшего командира террористов в Славянске Игоря Гиркина, лидеров "Другой России" и Национально-демократической партии Эдуарда Лимонова и Константина Крылова, публицистов Максима Калашникова и Егора Холмогорова.

Поводом к преследованию Кунгурова стала статья "Кого на самом деле бомбят путинские соколы", опубликованная им в своем блоге 12 октября 2015 года, вскоре после прямого вмешательства России в сирийскую войну. Этот текст рассказывает в том числе о деятельности "Исламского государства".

3 марта у Кунгурова прошел обыск с изъятием компьютеров. После обыска публицист был допрошен, а позже в тот же день отпущен под подписку о невыезде.

Однако 15 июня Центральный райсуд Тюмени по ходатайству следователя ФСБ, ведущего дело, ужесточил Кунгурову меру пресечения, отправив его в СИЗО. Причина, по которой спецслужба обратилась с таким ходатайством, не уточнялась.

В начале октября стало известно, что тюменский главк ФСБ обратился к ряду уральских СМИ с требованием представить статьи Кунгурова, в которых "содержатся публичные оскорбления представителей власти и другие сведения, на которые необходимо обратить внимание правоохранительным и контролирующим органам". Как пояснял адвокат Зырянов, правовые основания обращаться с подобными требованиями силовикам дал "закон Яровой", который ввел в УК статью 205.6 (несообщение о преступлении; до года колонии).

Суд над Кунгуровым начался 12 декабря. Всего по делу прошло шесть заседаний.

В первый же день слушаний процесс закрыли от публики. На этом настоял прокурор. Он сослался на заявление доцента кафедры журналистики Тюменского университета Владимира Лысова, который выполнил для областного УФСБ экспертизу по делу Кунгурова. 8 декабря жена политзека Асия Байшихина опубликовала в "Живом журнале" мужа пост "Знакомьтесь, типичный стукач", посвященный Лысову.

Как говорилось в публикации, следователь, занимавшийся делом публициста, "отправлял запрос в издательство, которое выпускает книги Кунгурова, к коллегам журналистам, также ФСБ попыталась привлечь к травле Кунгурова "широкие слои общественности". Однако никто, кроме Лысова, помочь силовикам не захотел. Байшихина, очевидно, имела в виду осенние запросы ФСБ в СМИ.

При этом, отметила жена политзека, "Лысов знаком с Алексеем и даже здоровается с ним за руку при встрече".

Также Байшихина привела цитаты из экспертного заключения, которые демонстрируют некомпетентность Лысова, и подчеркнула, что доказать наличие в текстах Кунгурова призывов к терроризму он так и не сумел.

В комментариях к посту читатели заявляли, что "ответят все стукачи", и интересовались "какими-нить данными сего доцента".

После этого Лысов и заявил в прокуратуру об угрозах убийством.