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Трое фигурантов первого (севастопольского) дела крымских мусульман - Нури (Юрий) Примов, Рустем Ваитов и Ферат Сайфуллаев, - осужденные к пяти годам общего режима по сфабрикованному обвинению в членстве в "Хизб ут-тахрир", отправлены из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону по этапу в колонии. Об этом сообщила на своей ФБ-странице координатор проекта "Слова свободы" Яна Гончарова со ссылкой на администрацию СИЗО. Информацию подтвердил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

Когда именно политзеков забрали на этап, в публикации не уточняется. Гончарова, однако, заметила, что еще 20 января в генконсульство Украины в Ростове поступил официальный ответ фсиновцев, в котором говорилось, что все политзеки пока остаются в СИЗО.

В какие регионы везут осужденных, также не известно. В соответствии с российскими нормами такую информацию фсиновцы до прибытия заключенных к месту назначения не разглашают.

Основной фигурант дела - Руслан Зейтуллаев, - приговор которому был отменен апелляционной инстанцией, остается в СИЗО-1 дожидаться повторного суда.

Все четверо обвиненных по делу - жители сел в черте аннексированного Севастополя. Рабочие-строители Зейтуллаев, Примов и Ваитов были арестованы ровно два года назад, 23 января 2015-го. Адвокат Курбединов отмечал, что ранее все трое попадали в поле зрения СБУ, однако никаких свидетельств их противоправной деятельности получено не было. 2 апреля 2015 года был задержан Сайфуллаев. На другой день его также арестовали.

Следствие вело УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Зейтуллаеву вменили часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающей срок вплоть до пожизненного, остальным троим фигурантам - часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой на тот момент составляла от 5 до 10 лет колонии.

В деле было 15 томов. Согласно его фабуле, Зейтуллаев в марте 2014 года организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района Севастополя, а также в других частях города ячейку "Хизб ут-тахрир" для создания в Севастополе Крымского вилаята как административной единицы всемирного халифата. Как утверждалось, от трех своих знакомых, вовлеченных в ячейку, Зейтуллаев требовал вести пропаганду идей "Хизб ут-тахрир", вербовать новых членов, а в дальнейшем - организовывать собственные подразделения этой структуры.

Все четверо политзеков на следствии отказались от дачи показаний. Зейтуллаев не стал давать показания также на суде.

Дело рассматривала коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове под председательством Вячеслава Корсакова. Разбирательство по существу началось в июне 2016 года. Целый ряд свидетелей обвинения на допросах в суде отказался от показаний, данных на следствии.

Между тем защита политзеков отмечала, что процесс ведется с массой нарушений. В частности, судейская коллегия навязала каждому из подсудимых государственных адвокатов, хотя у каждого из них были адвокаты по доверенности. Кроме того, судьи форсировали разбирательство, отступая от порядка, утвержденного самим же председателем коллегии Корсаковым в ходе предварительных слушаний.

В прениях сторон прокурор требовал для Зейтуллаева 17 лет строгого режима, для Сайфуллаева - 8 лет общего, для Ваитова и Примова - 7 лет общего режима.

Сам подсудимые отказались признать вину. Выступая с последним словом, они заявили о политической мотивированности дела. Сайфуллаев заметил, что из крымских татар после аннексии полуострова "начали делать врагов народа".

Приговор был вынесен 7 сентября. Судьи переквалифицировали обвинение Зейтуллаеву с части 1 статьи 205.5 на часть 2, вмененную другим фигурантам, и дали ему семь лет общего режима. Остальные трое политзеков получили минимальные сроки, предусмотренные кодексом по части 2 статьи 205.5.

На оглашение приговора подсудимые надели футболки с надписями. В стеклянной клетке они выстроились так, что надписи на футболках, если читать их справа налево, сложились в высказывание: "Театр окончен. Заказ выполнен. Крымские татары снова под запретом". Свои рты обвиняемые заклеили пластырем.

Между тем прокуратура обжаловала приговор Зейтуллаеву в Верховный суд. Представление ведомства было рассмотрено 27 декабря одновременно с апелляционной жалобой защиты. Коллегия в составе Игоря Крупнова, Александра Замашнюка и Сергея Сокерина отменила приговор основному фигуранту и подтвердила решения в отношении троих остальных. Осужденные и их адвокаты указывали на фальсификацию доказательств и процессуальные нарушения, однако все эти доводы судьи проигнорировали.