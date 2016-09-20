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новость Защитника Мохнаткина не допускают на слушания в Котласском горсуде

20.09.2016
Судья Сергей Шикин. Фото: Судебный вестник Архангельской области
Судья Сергей Шикин. Фото: Судебный вестник Архангельской области
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Судья Котласского горсуда Архангельской области Сергей Шикин, в производстве которого находится четвертое дело Сергея Мохнаткина, отказывается допускать Владимира Степанова, общественного защитника политзека, в зал суда. Об этом сообщила на своей ФБ-странице подруга политзаключенного Татьяна Пашкевич.

Как следует из карточки дела на сайте суда, процесс Мохнаткина, прерванный летом из-за госпитализации политзека, возобновился 14 сентября. Тогда Шикин отказался допустить Степанова к участию в слушаниях, сославшись на отсутствие у защитника адвокатского статуса, и навязал Мохнаткину государственного адвоката. При этом сам подсудимый не согласился с участием госадвоката и заявил, что будет добиваться его отвода.

Так или иначе, когда в понедельник Степанов прибыл на очередное заседание суда, Шикин отказался допустить его на разбирательство даже в качестве зрителя. Тем самым судья грубо нарушил статью 241 УПК (гласность), которая устанавливает, что рассмотрение дел в судах проводится открыто, и приводит исчерпывающий список условий, при которых этот принцип может быть не соблюден. В деле Мохнаткина таких условий нет.

Во вторник Степанов явился к председателю Котласского горсуда Марине Мининой с требованием отстранить Шикина от процесса. Чем завершился его визит, Пашкевич по состоянию на 20:15 мск не сообщила.

Следующие слушания по делу назначены на 29 сентября. Начало в 14 часов.

На прошлой неделе Пашкевич после телефонного разговора с Мохнаткиным написала, что политзек по-прежнему жалуется на боль в сломанном фсиновцами позвоночнике. Мохнаткин сообщил, что объявлял голодовку с требованием направить его на дальнейшее лечение в специализированную больницу, однако затем прекратил акцию протеста из-за плохого самочувствия.

В августе, продолжила Пашкевич, Степанов побывал в Москве в администрации президента. Как следует из ответа, полученного защитником, АП послала во ФСИН письмо с рекомендацией направить Мохнаткина на лечение в больнице им. Гааза управления тюремного ведомства по Петербургу и Ленинградской области. Однако фсиновцы эту рекомендацию проигнорировали.

Четвертое дело Мохнаткина было возбуждено 8 апреля. По части 2 статьи 321 УК (дезорганизация работы колонии с применением неопасного насилия ко фсиновцу) политзеку грозит до пяти лет заключения.

Согласно фабуле дела, 4 марта 2016 года Мохнаткин, "не желая исполнять законные требования сотрудников администрации учреждения (ИК-4 строгого режима в Котласе. - Ред.), после того как сотрудники УФСИН применили к нему меры физического принуждения, ударил одного из них в лицо, причинив физическую боль". Потерпевшим по делу проходит помощник начальника ИК-4 А. Веселов.

12 мая дело ушло в суд.

Эпизод, вменяемый Мохнаткину, датирован днем его жестокого избиения шестерыми фсиновцами в колонии. В результате этого избиения политзек получил компрессионные переломы 1-го и 2-го поясничного позвонков.

Фабрикацию четвертого дела Мохнаткина Степанов объяснял стремлением скрыть избиение политзека фсиновцами.

В 2014 году Мохнаткин был осужден по второму делу к четырем с половиной годам строгого режима. В июне нынешнего года стало известно, что с учетом приговора по третьем делу срок политзеку увеличили на 11 месяцев.

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20.09.2016

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