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Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Арнольда Тулохонова, представлявшего в палате исполнительную власть Республики Бурятия, сообщает ТАСС. Такое постановление было принято палатой на первом пленарном заседании весенней сессии.

В конце декабря сенатор подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, сообщили в комитете по регламенту. Сам Тулохонов пояснил, что покидает должность в связи с конфликтом вокруг избрания в октябре прошлого года академиками и членами-корреспондентами ряда чиновников. Президент Владимир Путин назвал это тогда нарушением его поручения не совмещать занятие наукой и госслужбу.

Тулохонов, избранный тогда академиком, заявил, что данный запрет не распространяется на парламентариев, поскольку они не являются чиновниками и не состоят на госслужбе. Однако, по словам Тулухонова, в Бурятии он был подвергнут жесткой критике. "В России не любят богатых и умных", - посетовал он. После отставки экс-сенатор намерен сосредоточиться на научной деятельности. "Другого пути у меня нет, избавимся от политики и будем заниматься делом", - заявил он.

Тулохонов - доктор географических наук. Он занимает должность научного руководителея Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН.

23 ноября на заседании президентского совета по науке и образованию Путин высказал недовольство в адрес чиновников, которые вопреки его запрету получили звания академиков РАН. "Я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой. Потому что, судя по всему, их научная деятельность важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления", - сказал Путин.

Президент отметил, что в конце 2015 года он обратился к своим коллегам и президенту Академии наук с просьбой воздержаться от участия в выборах новых членов РАН. "Люди, которые замещают должности в органах государственной власти, особенно на верхних ступенях, заняты по службе или должны быть, как минимум, заняты по службе серьезным образом, иначе они не способны выполнять свои служебные обязанности, и заниматься научными исследованиями могут только в свободное время, которого для людей, которые добросовестно работают на административных должностях, фактически не остается", - сказал Путин.

В тот же день президент РАН Владимир Фортов сообщил, что в Академию наук были избраны несколько госслужащих. "Человек пять-семь, вот так. Зависит от того, как считать", - сказал Фортов. 24 ноября глава РАН отметил, что никто из госчиновников, обладающих статусом академика или члена-корреспондента, не обращался за отказом от него. При этом Фортов отметил, что чиновники не смогут отказаться от академических званий, поскольку устав РАН предусматривает пожизненное членство.

28 ноября Путин подписал указы об увольнении четверых госчиновников, нарушивших запрет баллотироваться в РАН. От должности были освобождены начальник следственного департамента МВД, замминистра Александр Савенков, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун, начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, а также начальник главного медицинского управления Управления делами президента Константин Котенко. Все эти чиновники на последних выборах стали членами-корреспондентами РАН.

В тот же день премьер-министр Дмитрий Медведев уволил замглавы Минобрнауки Алексея Лопатина, избранного академиком РАН.