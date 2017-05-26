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Госдума приняла в третьем чтении поправки в уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за доведение до самоубийства и вводящие несколько новых уголовных статей против деятельности "групп смерти" в социальных сетях. Информация об этом появилась в карточке законопроекта на сайте нижней палаты парламента.

Согласно новым поправкам статья 110 УК (доведение до самоубийства) по части 1 (без отягчаюших обстоятельств) будет предусматривать от двух до шести лет лишения свободы, по части 2 (в отношении несовершеннолетнего, организованной группой, в публичном выступлении через СМИ или интернет) - от пяти до восьми лет колонии. В действующий редакции статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, в кодекс вводится ряд новых составов преступления: 110.1 (склонение к совершению самоубийства или содействие ему - до двух лет колонии за склонение, до трех за содействие, до четырех при отягчающих обстоятельствах, если произошло самоубийство или его попытка - до пяти лет, а несовершеннолетний попытался совершить суицид - до шести), 110.2 (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства - до четырех лет лишения свободы или до шести при отягчающих обстоятельствах), 151.2 (вовлечение несовершеннолетнего в деятельность, опасную для его жизни, предусматривает лишение свободы на срок до года, если есть отягчающие обстоятельства - до трех лет). Во всех новых статьях отягчающим обстоятельством считается совершение преступления через публичное выступление, с использованием СМИ или интернета.

Одновременно в пятницу были приняты поправки направленные на противодействие самоубийствам поправки в закон о профилактике безнадзорности и совершения преступлений со стороны несовершеннолетних и в закон об информации. Теперь комиссии по делам несовершеннолетних и органы внутренних дел будут должны пресекать склонение детей к "суицидальным действиям". Согласно новой редакции статьи 15.1 закона об информации Роскомнадзор в случае обнаружения в интернете информации о способах совершения самоубийства, призывов к суициду или детской порнографии помимо блокировки контента будет обязан оповещать МВД.

Законопроект внесла в Госдуму 9 марта вице-спикер палаты единороска Ирина Яровая. В тот же день с одобрением документа выступил Владимир Путин.

В последующие несколько недель к Яровой в качестве инициаторов присоединились десятки коллег по нижней палате, а также шесть членов Совфеда. Законопроект получил положительные отзывы правительства и Верховного суда.

19 апреля документ был принят в первом чтении.

16 мая 2016 года в "Новой газете" была опубликована статья "Группы смерти" о покончившей с собой семикласснице. Как утверждалось, покойная состояла в нескольких закрытых группах во "Вконтакте". В них, заявляла газета, неизвестные фактически заставляют детей покончить собой. Сообщалось, что за полгода, предшествовавших написанию статьи, всего самоубийства совершили 130 детей, состоявших в одних и тех же закрытых ВК-группах.

20 мая в Петербурге было возбуждено дело по части 4 статьи 33 - статье 110 УК (подстрекательство к самоубийству). В ноябре стало известно о задержании администратора одной из таких групп - Филиппа Будейкина. Позже ему вменены еще ряд эпизодов.

14 февраля 2017-го глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что организаторов подобных групп в соцсетях надо приравнять к террористам.