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Также: Правительство, Госдума, Интернет, Право, Дети, Парламент, Общество, Россия, Политика | Персоны: Ирина Яровая

новость Правительство поддержало ужесточение наказания за пропаганду детского суицида

10.03.2017
Белый дом. Фото: Википедия
Белый дом. Фото: Википедия
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Правительство поддержало законопроект об ужесточении уголовной ответственности за побуждение несовершеннолетних к самоубийству. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кабинета министров. Отмечается, что документ поддержан "с учетом замечаний терминологического и юридико-технического характера".

Накануне законопроект внесла в Госдуму депутат Ирина Яровая. Законопроект предлагает ужесточить ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а также ввести повышенные меры ответственности за квалифицированные формы доведения до самоубийства или до покушения на самоубийство.

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить УК новыми статьями 1101 "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства", 1102 "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства" и 1512 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего".

Введение таких статей поддержал и Владимир Путин. Распространение сайтов, пропагандирующих суицид президент назвал новой угрозой в информационной сфере. "Преступники, а иначе их не назовешь (можно было бы назвать, если бы не публичное выступление, но они как минимум преступники), прежде всего нацелены на подростковую и молодежную аудитории, на детей с неокрепшей психикой или находящихся в трудной жизненной ситуации", - отметил Путин в выступлении на коллегии МВД.

16 мая 2016 года в "Новой газете" была опубликована статья "Группы смерти" о покончившей с собой семикласснице. Родители девочки провели свое расследование и выяснили, что их дочь состояла в нескольких закрытых группах в соцсети "Вконтакте". В них неизвестные фактически заставляют детей покончить собой. В статье фигурируют еще несколько семей, потерявших детей в результате суицида. Родители выяснили, что их дети состояли в тех же группах, что и героиня статьи. Всего, по данным родителей и автора материала, за последние полгода 130 детей, находившихся в одних и тех же закрытых группах в "Вконтакте", совершили самоубийство.

20 мая петербургские следователи возбудили уголовное дело о подстрекательствах подростков к самоубийству через социальную сеть "Вконтакте" по части 4 статьи 33 - статье 110 УК.

14 февраля глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что организаторов групп в соцсетях, склоняющих детей к суициду, надо приравнять к террористам. Несмотря на усилия ведомства и интернет-сообществ, такие интернет-страницы продолжают появляться, отметил он.

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10.03.2017

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