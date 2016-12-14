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Госдума приняла во втором, основном, и сразу в третьем, окончательном, чтениях законопроект о краткосрочных военных контрактах. Об этом сообщает Интерфакс.

Документ был подготовлен Министерством обороны во исполнение указа Владимира Путина "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации". 14 октября правительство внесло документ в нижнюю палату. 16 ноября он прошел первое чтение.

По действующим нормам минимальный срок контракта для солдата, матроса, сержанта и старшины составляет два года, а для прапорщика, мичмана и офицера - пять лет. Новый законопроект предусматривает контракты на срок "до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость их заключения", но не менее чем на полгода и не более чем на год.

Краткосрочные контракты предполагается заключать "лишь в период чрезвычайных обстоятельств" либо для участия "в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России".

Подписываться эти контракты могут как с гражданами, находящимися в запасе, так и с призывниками.

Кремль больше года ведет войну в Сирии. Российский контингент в этой стране состоит, как утверждают власти, исключительно из контрактников, которым платят большие надбавки за командировку.

В конце сентября сирийские правозащитники сообщали, что за предшествующие четыре недели в мухафазу Халеб (Алеппо) прибыли свыше 6 тысяч российских военных. В то же время РБК оценивал численность российских военных на территории Сирии в 4-5 тысяч человек.

В начале декабря стало известно, что в Сирию вылетели 500 военных полицейских с базы в Ханкале, пригороде Грозного. Костяк подразделения составили, как утверждалось, бывшие служащие расформированных несколько лет назад батальонов спецназа ГРУ "Восток" и "Запад". При этом в военную полицию силовиков перевели лишь в конце ноября.

Кроме того, вопреки заявлениям властей, в ближневосточной стране воюют также сотни наемников из частной военной компании Вагнера. 9 декабря Вагнер (Дмитрий Уткин) и его заместитель Андрей Трошев были среди гостей Путина на кремлевском приеме, организованном по случаю "дня героев отечества". У Трошева на пиджаке была надета золотая звезда Героя России, притом что на момент увольнения из полицейского СОБРа в 2014 году он такого звания не имел. Высказывалось предположение, что награду командир наемников получил за участие в захвате Пальмиры в марте нынешнего года.