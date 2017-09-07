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новость НАК: В Северной Осетии убит еще один исламист

07.09.2017
Владикавказ, Первомайская улица. Фото: gaga1234/panoramio.com
Владикавказ, Первомайская улица. Фото: gaga1234/panoramio.com
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В Северной Осетии в среду был убит еще сторонник "Исламского государства", принадлежавший к той же группе, что и трое участников подполья, которые погибли ранее в тот же день. Об этом в четверг сообщил Национальный антитеррористический комитет. Как утверждается, исламист обстрелял силовиков из автомата и попытался скрыться.

Неофициальную информацию об инциденте еще поздно вечером 6 сентября передал "15-й регион". По данным агентства, бой произошел во Владикавказе на углу улиц Первомайской и Калоева. При попытке задержания подозреваемый попытался скрыться на машине, но был убит.

Погибший - уроженец Дагестана 30-35 лет. По информации "Кавказского узла", на Первомайской улице он снимал квартиру.

Бой, в ходе которого погибли трое других участников подполья, произошел в районе Суаргомского (Суарского) ущелья близ аула Чми. НАК назвал убитых членами "законспирированной ячейки" ИГ, которые готовили "ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов".

Информацию о пребывании подполья в районе Чми, заявляли силовики, ФСБ получила в ходе оперативно-разыскных мероприятий. После этого начальник регионального главка спецслужбы Сергей Трушкин издал приказ о введении в местности режима КТО.

Как утверждалось, в ответ на требование сдаться участники подполья открыли по силовикам огонь из автоматов. Бой, заявлял НАК, оказался скоротечным. Среди силовиков и нонкомбатантов пострадавших не было.

Помимо автоматов, говорилось в публикации, при убитых обнаружили гранаты и самодельные бомбы.

Аул Чми административно входит в черту Владикавказа. При этом он расположен ближе к границе с Грузией, чем к городским кварталам североосетинской столицы. Расстояние от Чми до границы составляет около 12 километров.

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07.09.2017
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