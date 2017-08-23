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новость В Ингушетии силовики убили четверых боевиков

23.08.2017
Спецоперация в Ингушетии. Кадр НТВ
Спецоперация в Ингушетии. Кадр НТВ
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В селении Пседах Малгобекского района Ингушетии в ходе контртеррористической операции убиты четверо боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

"По предварительным данным, ликвидированы четверо боевиков, заблокированные в частном доме по улице Азироева", - сказал источник.

В 5:25 утра в селении Пседах был введен режим контртеррористической операции. "Это подразумевает проверку у физлиц документов, удостоверяющих личность, ведение контроля телефонных переговоров и иной информации по каналам телекоммуникационных систем, а также поиск информации на каналах электронной связи и в почтовых отправлениях в целях выявления данных о лицах, готовящих террористический акт", - сообщили в группе по взаимодействию со СМИ Оперативного штаба республики.

В марте прошлого года в ФСБ заявили, что во всех населенных пунктах Ингушетии решением оперативного штаба снят режим контртеррористической операции. "Данное решение было принято в связи с отсутствием террористических угроз в населенных пунктах, - сказал представитель ФСБ. - Режим КТО введен только на части приграничных территорий в горно-лесистой местности. Режим КТО в населенных пунктах, действовавший ранее, отменен".

Режим КТО сохранялся до последнего времени в некоторых населенных пунктах Назрановского и Сунженского районов. Как отметили в ФСБ, впервые за последние 10 лет в Ингушетии нет населенного пункта, где действует режим КТО.

В мае в ингушском городе Малгобеке было совершено вооруженное нападение на пост ДПС. В результате был тяжело ранен полицейский. По данным республиканского МВД, огонь по посту велся с трех точек, нападавших было от трех до пяти человек. Двое из них были убиты ответным огнем.

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23.08.2017
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